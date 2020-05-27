Доллар и евро резко взлетели. Курс валют на 27 мая

Пока гривна продолжает падать, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 26 мая на 8,66 коп. до 27,1030 UAH\/USD, курс покупки повысился на 6,45 коп. до 26,8030 UAH\/USD. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс покупки евро повысился на 17,79 коп. до 29,1194 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 16,61 коп. до 29,6333 UAH\/EUR. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,8030 27,1030 29,1194 29,6333 3,26 3,80 Максимальный 26,9500 27,4000 29,3500 29,8800 3,65 4,10 Минимальный 26,5500 26,9800 28,8500 29,3700 2,50 3,60 Как сообщали Українські Новини, в то время, как на протяжении прошлой недели курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 UAH\/USD, финансисты прогнозируют, что и в июне курс сохранится на таком уровне. Тем временем, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка.