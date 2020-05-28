По всій Україні оголошено штормове попередження: сильні дощі в Києві

У той час як кліматологи прогнозують урагани з градом цього літа, сьогодні, 28 травня, в Україні оголошено штормове попередження. За даними Укргідрометцентру в північних областях очікуються сильні пориви вітру до 20 м/сек.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Синоптики попереджають про погіршення погоди. Зокрема, значні дощі прогнозують вночі у південно-східній частині України, а також в більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. Крім того, вдень у північних областях очікуються грози, а пориви вітру становитимуть від 15 до 20 м/с (І рівень небезпеки).

У Києві та Київській області вдень передають сильні дощі (І рівень небезпеки).

Як повідомляли Українські Новини, посуха знищила сходи озимих майже на чверть мільйона гектарів.

При цьому протягом всіх літніх місяців, в травні і червні очікується, що погода на більшій частині території північної півкулі буде тепліше, ніж зазвичай.

Держнс попередила українців про сильні зливи у Києві та ряді областей.