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28 травня 2020, четвер, 06:15 8
Фінанси 2020-05-28T07:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує падати в ціні. Курс НБУ на четвер

Гривня продовжує падати в ціні. Курс НБУ на четвер

Елена Новикова
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Курс НБУ
Курс НБУ

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 травня, на 9,73 коп. до 27,0002 UAH/USD, у той час, як долар і євро різко злетіли в обмінних пунктах київських банків станом на ранок 27 травня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 травня, на 2,87 коп. до 26,9029 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,1508
1 долар США 27,0002
1 швейцарський франк 27,8482
10 ієн 2,5034
10 російських рублів 3,8022
1 євро 29,7151

Як повідомляли Українські Новини, в той час, протягом минулого тижня курс гривні до долара тримався в межах 26-27 UAH/USD, фінансисти прогнозують, що і в червні курс збережеться на такому рівні.

Крім того, Національний банк України знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 28 травня, на 11,52 коп. до 27,0049 UAH/USD.

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