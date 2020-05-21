Знесли МАФи і встановили камери: як київський вокзал готується до відкриття

В той час, як "Укрзалізниця" розробила план поетапного відновлення приміського сполучення, компанія почала готуватися до відновлення пасажирських залізничних перевезень у дальньому сполученні. На станції "Київ-Пасажирський" вже демонтували Мафи та встановили сучасну систему відеоспостереження, передають Українські Новини.

Перші залізничні перевезення розпочнуться з 1 червня. У Києві на станції "Київ-Пасажирський" вже демонтували МАФи.

"Укрзалізниця завершила демонтаж 35 МАФів на Вокзальній площі і в конкорсі вокзалу. Під ліквідацію потрапили торгові території, на які закінчився термін оренди, в тому числі, точки продажу алкоголю на розлив. Мафи, які залишаться, будуть реконструйовані і приведені до єдиного стилю", – йдеться в повідомленні.

На вокзалах станції також встановили систему відеоспостереження – 22 камери. Вони мають функцію розпізнавання обличчя. У компанії впевнені, що це допоможе попередити крадіжки, а також дасть можливість правоохоронцям відстежувати правопорушників, які пересуваються потягами.

Як повідомляли Українські Новини, в "Укрзалізниці" розповіли, що через борги, рух приміських електричок відновлять лише частково.

Відновити роботу громадського транспорту в Україні можуть з 22 травня.