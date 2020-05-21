підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Знесли МАФи і встановили камери: як київський вокзал готується до відкриття
21 травня 2020, четвер, 15:00 5
Економіка 2020-05-21T15:03:07+03:00
Українські Новини
Знесли МАФи і встановили камери: як київський вокзал готується до відкриття

Знесли МАФи і встановили камери: як київський вокзал готується до відкриття

Ирина Николенко
Укрзалізниця, залізничні перевезення, Послаблення карантину, відновлення транспорту
"Укрзалізниця" почне перевезення з 1 червня

В той час, як "Укрзалізниця" розробила план поетапного відновлення приміського сполучення, компанія почала готуватися до відновлення пасажирських залізничних перевезень у дальньому сполученні. На станції "Київ-Пасажирський" вже демонтували Мафи та встановили сучасну систему відеоспостереження, передають Українські Новини.

Перші залізничні перевезення розпочнуться з 1 червня. У Києві на станції "Київ-Пасажирський" вже демонтували МАФи.

"Укрзалізниця завершила демонтаж 35 МАФів на Вокзальній площі і в конкорсі вокзалу. Під ліквідацію потрапили торгові території, на які закінчився термін оренди, в тому числі, точки продажу алкоголю на розлив. Мафи, які залишаться, будуть реконструйовані і приведені до єдиного стилю", – йдеться в повідомленні.

На вокзалах станції також встановили систему відеоспостереження – 22 камери. Вони мають функцію розпізнавання обличчя. У компанії впевнені, що це допоможе попередити крадіжки, а також дасть можливість правоохоронцям відстежувати правопорушників, які пересуваються потягами.

Як повідомляли Українські Новини, в "Укрзалізниці" розповіли, що через борги, рух приміських електричок відновлять лише частково.

Відновити роботу громадського транспорту в Україні можуть з 22 травня.

Більше новин про: Укрзалізниця залізничні перевезення Послаблення карантину відновлення транспорту

У трьох областях карантинні ослаблення не почалися...
"Укрзалізниця" негайно проведе новий конкурс з від...
Міжобласний транспорт готовий до запуску в 6 облас...
З 1 червня Україна почне перші пасажирські залізни...
З 23 травня відновить роботу громадський транспорт, а з 25 травня - метро, - Кличко
У Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу
Новини
Знесли МАФи і встановили камери: як київський вокзал готується до відкриття 15:00
У "Київстар" розповіли про причини збою мережі: сталася аварія 14:19
Заступник голови ОП Трофімов тягне на посаду в "Укравтодор" провального губернатора Туринка, – ЗМІ 13:54
У трьох областях карантинні ослаблення не почалися через складну ситуацію з COVID-19 13:38
Зеленський пообіцяв лікарям квітневі надбавки, поки ще не всі отримали березневі 13:36
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
У МОЗ розповіли, чи можуть комарі і мухи переносити коронавірус 19:10
Нардеп Богуцька видалила фото в "масці-авосьці" на прохання Єрмака 19:44
Немає фахівців і обладнання. "Київводоканал" відмовився перевіряти воду на коронавірус 22:15 Документ
Після зняття обмежень проїзд у маршрутках може подорожчати 20:37
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Собаку продають за борги. Фото: setam.net.ua
Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і продає з аукціону 16:38
"Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток, - Шмигаль 10:09
Розмова Байдена з Порошенком. Скріншот відео
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача 18:21
"Батьківщина" не прийшла на засідання Ради через коронавірус, виявлений у депутата 11:11
більше новин
Кількість нових випадків коронавірусу стрімко зростає другий день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok