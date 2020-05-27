"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів. Список напрямків

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкрило продаж квитків ще на 9 поїздів далекого прямування, які вирушать у рейс з 1 червня. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини. Продаж квитків відкритий на поїзди: №8\/7 "Одеса - Харків"; №20\/19 "Лисичанськ - Київ"; №53\/54 "Дніпро - Одеса"; №63\/64 "Харків - Київ"; №105\/106 "Київ - Одеса"; №791\/792 "Київ - Кременчук"; №81\/82 "Харків - Новоолексіївка"; №125\/126 "Київ - Костянтинівка"; №10\/9 "Київ - Маріуполь". Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №392 продаж квитків відкритий на 50% місць у поїздах, крім поїзда №7\/8 "Одеса - Харків", де продається 100% місць. Згідно з повідомленням, квитки можна придбати онлайн, а найближчим часом і в касах. Пасажири будуть допускатися до поїздів виключно в захисних масках, вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці у вагон. Крім того, буде забезпечена санобробка вагонів до і після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту. Відкриття продажу квитків Як повідомляли Українські Новини, міжобласні пасажирські перевезення відновлять на початку червня, регулярні авіарейси - не раніше 15 червня. Раніше Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.