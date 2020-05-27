"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів. Список напрямків

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкрило продаж квитків ще на 9 поїздів далекого прямування, які вирушать у рейс з 1 червня.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Продаж квитків відкритий на поїзди:

№8/7 "Одеса - Харків";

№20/19 "Лисичанськ - Київ";

№53/54 "Дніпро - Одеса";

№63/64 "Харків - Київ";

№105/106 "Київ - Одеса";

№791/792 "Київ - Кременчук";

№81/82 "Харків - Новоолексіївка";

№125/126 "Київ - Костянтинівка";

№10/9 "Київ - Маріуполь".

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №392 продаж квитків відкритий на 50% місць у поїздах, крім поїзда №7/8 "Одеса - Харків", де продається 100% місць.

Згідно з повідомленням, квитки можна придбати онлайн, а найближчим часом і в касах.

Пасажири будуть допускатися до поїздів виключно в захисних масках, вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці у вагон.

Крім того, буде забезпечена санобробка вагонів до і після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Відкриття продажу квитків

Як повідомляли Українські Новини, міжобласні пасажирські перевезення відновлять на початку червня, регулярні авіарейси - не раніше 15 червня.

Раніше Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.