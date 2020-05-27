підписатися на розсилку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
  • Новини
  • Економіка
  • "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів. Список напрямків
27 травня 2020, середа, 09:27 16
Економіка 2020-05-27T11:00:03+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів. Список напрямків

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів. Список напрямків

Анна Рудык
Карантин, Укрзалізниця, квитки на потяги, продаж квитків
Поїзд
Поїзд

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкрило продаж квитків ще на 9 поїздів далекого прямування, які вирушать у рейс з 1 червня.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Продаж квитків відкритий на поїзди:

  • №8/7 "Одеса - Харків";
  • №20/19 "Лисичанськ - Київ";
  • №53/54 "Дніпро - Одеса";
  • №63/64 "Харків - Київ";
  • №105/106 "Київ - Одеса";
  • №791/792 "Київ - Кременчук";
  • №81/82 "Харків - Новоолексіївка";
  • №125/126 "Київ - Костянтинівка";
  • №10/9 "Київ - Маріуполь".

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №392 продаж квитків відкритий на 50% місць у поїздах, крім поїзда №7/8 "Одеса - Харків", де продається 100% місць.

Згідно з повідомленням, квитки можна придбати онлайн, а найближчим часом і в касах.

Пасажири будуть допускатися до поїздів виключно в захисних масках, вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці у вагон.

Крім того, буде забезпечена санобробка вагонів до і після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Відкриття продажу квитківВідкриття продажу квитків

Як повідомляли Українські Новини, міжобласні пасажирські перевезення відновлять на початку червня, регулярні авіарейси - не раніше 15 червня.

Раніше Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.

Більше новин про: Карантин Укрзалізниця квитки на потяги продаж квитків

Україна 77-й день на карантині. Скільки залишилося...
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на чотири н...
"Укрзалізниця" пояснила, чому не відкриває продажі...
"Укрзалізниця" скасовує пасажирські потяги в Польщ...
За добу у світі від Covid-19 вилікувалося більше людей, ніж захворіли. Дані 27 травня
Гривня подешевшала. НБУ оприлюднив курс валют на середу
Новини
Зеленський. Фото: ОПУ
Назвав бандитом. Мер Черкас подав позов до суду проти Зеленського 11:03
Фінал Кубка України з футболу перенесли до Львова 11:00
Долар і євро різко злетіли. Курс валют на 27 травня 10:32
У ВРУ зареєстрована третя смерть від коронавіруса 10:18
Не втручаються в креативну діяльність бізнесу. В Офісі президента відреагували на скандал з вишиванками 10:11
більше новин
Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка 21:39
У Києві повернули гарячу воду в тисячі будинків: де проходять випробування мереж 22:51
У Києві зросла кількість випадків домашнього насильства, — КМДА 22:05
Блогер розповів, за що Амірханян хотів розправитися з керівником "Укравтодору" Кубраковим 15:46
АМКУ визнав правомірними дії тендерного комітету "Укрзалізниці" при закупівлі мастил 14:39
більше новин
За період карантину 92 тис. клієнтів АТ "Хмельницькгаз" сплатили за доставку газу онлайн 14:57 Прес-реліз
У Кагарлику затримали двох поліцейських за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні 16:06
Проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи 15:14
Нардепа В'ятровича викликали в суд через символіку дивізії СС "Галичина" 07:18
ДБР оглянуло колекцію картин Порошенка в музеї Гончара 21:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok