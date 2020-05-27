Гривня продовжує дешевшати: курс валют на міжбанку в середу

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 4 коп. у середу також знизився на 4 коп. до 26,96 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,94-26,97 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,01-27,03 UAH/USD, після чого знизилися до 26,95-26,97 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,56% з 23,74 UAH/USD до 26,96 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як протягом минулого тижня курс гривні до долара тримався в межах 26-27 UAH/USD фінансисти прогнозують, що і в червні курс збережеться на такому рівні.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 27 травня, на 2,87 коп. до 26,9029 UAH/USD.

Тим часом, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку