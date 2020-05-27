Гривна подешевела. НБУ обнародовал курс гривны на среду

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 мая, на 2,87 коп. до 26,9029 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 мая, на 11,86 коп. до 26,8742 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,2036 1 доллар США 26,9029 1 швейцарский франк 27,8440 10 иен 2,5036 10 российских рублей 3,8006 1 евро 29,5084

Как сообщали Українські Новини, в то время, как на протяжении прошлой недели курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 UAH/USD, финансисты прогнозируют, что и в июне курс сохранится на таком уровне.

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 мая на 1,08 коп. до 27,0188 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,39 коп. до 26,7303 UAH/USD.

Тем временем, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка