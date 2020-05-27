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27 мая 2020, среда, 05:43 9
Финансы 2020-05-27T05:43:01+03:00
Українські Новини
Гривна подешевела. НБУ обнародовал курс гривны на среду

Гривна подешевела. НБУ обнародовал курс гривны на среду

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро
Курс валют
Курс валют

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 мая, на 2,87 коп. до 26,9029 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 мая, на 11,86 коп. до 26,8742 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,2036
1 доллар США 26,9029
1 швейцарский франк 27,8440
10 иен 2,5036
10 российских рублей 3,8006
1 евро 29,5084

Как сообщали Українські Новини, в то время, как на протяжении прошлой недели курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 UAH/USD, финансисты прогнозируют, что и в июне курс сохранится на таком уровне.

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 мая на 1,08 коп. до 27,0188 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,39 коп. до 26,7303 UAH/USD.

Тем временем, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка

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