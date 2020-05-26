Гривна ослабла. Курс нацвалюты на межбанке во вторник

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после сохранения в понедельник на 26,88 UAH\/USD во вторник снизился на 4 коп. до 26,92 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,85-26,89 UAH\/USD, затем котировки выросли до 26,91-26,94 UAH\/USD, после чего сохранились на том же уровне. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,39% с 23,74 UAH\/USD до 26,92 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27 мая, на 1,68 коп. до 26,8897 UAH\/USD. Тем временем после того, как в марте госдолг Украины уменьшился, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле увеличился на 1,3%, или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка после того, как совет НБУ также раскритиковал валютно-курсовую политику правления Нацбанка.