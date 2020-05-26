Гривна ослабла. Курс нацвалюты на межбанке во вторник

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после сохранения в понедельник на 26,88 UAH/USD во вторник снизился на 4 коп. до 26,92 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,85-26,89 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,91-26,94 UAH/USD, после чего сохранились на том же уровне.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,39% с 23,74 UAH/USD до 26,92 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27 мая, на 1,68 коп. до 26,8897 UAH/USD.

Тем временем после того, как в марте госдолг Украины уменьшился, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле увеличился на 1,3%, или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка после того, как совет НБУ также раскритиковал валютно-курсовую политику правления Нацбанка.