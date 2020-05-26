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26 мая 2020, вторник, 17:25 38
Экономика 2020-05-26T18:30:02+03:00
Українські Новини
Гривна ослабла. Курс нацвалюты на межбанке во вторник

Гривна ослабла. Курс нацвалюты на межбанке во вторник

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Межбанк
Гривна.
Гривна.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после сохранения в понедельник на 26,88 UAH/USD во вторник снизился на 4 коп. до 26,92 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,85-26,89 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,91-26,94 UAH/USD, после чего сохранились на том же уровне.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,39% с 23,74 UAH/USD до 26,92 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27 мая, на 1,68 коп. до 26,8897 UAH/USD.

Тем временем после того, как в марте госдолг Украины уменьшился, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле увеличился на 1,3%, или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка после того, как совет НБУ также раскритиковал валютно-курсовую политику правления Нацбанка.

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