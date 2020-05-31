Від комедії до бойовика з легендарним Джекі Чаном. ТОП-7 фільмів, які вийдуть в червні

Після того, як в травні в Україні відбулося декілька світових кінопрем'єр різних жанрів, в червні очікується вихід семи нових фільмів, серед яких мультфільми, комедії та бойовики. Українські Новини зібрали всі фільми, які вийдуть в червні цього року.

"Тролі 2: світове"

Мультфільм "Тролі 2: світове турне" з'явиться на українських екранах 4 червня. Головні герої Мачок і Пагін знову відправляються в подорож, під час якої дізнаються, що вони є одними з шести різних племен тролів, кожне з яких любить свою музику: фанк, кантрі, техно, класику, поп і рок.

Дата виходу: 4 червня

4 червня Країна: США

США Режисери: Волт Дорн, Девід П. Сміт

https://www.youtube.com/watch?v=q5IC_BLMukU" frameborder="0" allowfullscreen>

"Фабрика снів"

Анімаційна стрічка "Фабрика снів" розповідає неймовірну історію про дівчинку Мінні. Вона відкриває в собі дар створювати і управляти снами. Їй доводиться врятувати свою зведену сестру Дженні, яка одного разу не змогла прокинутися і з якою відразу не склалися стосунки. Тому Мінні доводиться відправитися в світ снів, щоб врятувати сестру.

Дата виходу: 4 червня

4 червня Країна: Данія

Данія Режисери: Кім Хаген Йенсен, Зінк Зінк

https://www.youtube.com/watch?v=FLUShsElgaA" frameborder="0" allowfullscreen>

"Легенда про Зеленого лицаря"

Події розгортаються історичному Камелоті. Під час святкування Нового року на бенкет приходить Зелений лицар і пропонує парі: будь-хто може вдарити його сокирою за умови, що через рік і один день він завдасть удару у відповідь. Виклик приймає Гавейн і відрубує лицареві голову, однак той не вмирає і ставить її на місце. Потім нагадує про парі і зникає. Щоб знайти відповіді, Гавейн відправляється в подорож і приходить на місце зустрічі і дізнається правду про Зеленого лицаря.

Дата виходу: 11 червня

11 червня Країна: США, Ірландія

США, Ірландія Режисер: Девід Лоурі

https://www.youtube.com/watch?v=qyJdB8HpeY4" frameborder="0" allowfullscreen>

"Кендімен"

Триллер "Кендімен" на українських екранах з'явиться 11 червня. Художник Ентоні МакКой і його дівчина Бріанна Картрайт - власниця арт-галереї переїжджають в нову квартиру, розташовану в кварталі Чикаго Кабріні-Грін. Після цього вони дізнаються легенду про місцевого маніяка Кендімена. Ентоні вирішує використовувати цю страшилку в своєму новому проекті, і його дослідження звільняють жахливе зло і наражають на небезпеку життя всіх жителів кварталу.

Дата виходу : 11 червня

: 11 червня Країна: Канада, США

Канада, США Режисер: Ніа ДаКоста

https://www.youtube.com/watch?v=73Hl-PG5Fqg" frameborder="0" allowfullscreen>

"Русалка в Парижі"

Паризький музикант рятує русалку з вод Сени і дає їй притулок у себе вдома. Чоловіка не лякають давно відомі історії про ці створіння: хто почує спів, одразу помре. Музикант закохується в незнайомку, і вона відповідає йому взаємністю. Але чи врятує головних героїв сила любові і найромантичніше місто в світі?

Дата виходу: 18 червня

18 червня Країна: Франція

Франція Режисер: Матіас Мальзьє

https://www.youtube.com/watch?v=Q4drk98LTCY" frameborder="0" allowfullscreen>

"Душа"

Анімація "Душа" вийде на українські екрани 18 червня. Стрічка від Disney і Pixar розповідає про викладача музики середньої школи Джо Гарднера. Він любить грати джаз. І одного разу йому таки вдається виступити на сцені джазового клубу. Після концерту, коли він повертався додому, в результаті нещасного випадку його душа відділяється від тіла і переноситься до центру, в якому душі розвиваються перед тим, як відправитися до новонародженої дитини. Тут Джо доведеться задуматися над тим, що значить – мати душу.

Дата виходу: 18 червня

18 червня Країна: США

США Режисери: Піт Доктер, Кемп Пауерс

https://www.youtube.com/watch?v=XGF6JE9wvqU" frameborder="0" allowfullscreen>

"Авангард"

Бойовик "Авангард" з легендарним актором Джекі Чаном вийде на українські екрани 25 червня. Події розгортаються в Великобританії. Група найманців "Арктичні вовки" викрадає китайського бізнесмена і його дочку. Врятувати їх може міжнародна таємна охоронна компанія "Авангард", що має на озброєнні всі новітні досягнення науки і техніки.

Дата виходу: 25 червня

25 червня Країна: Китай

Китай Режисер: Стенлі Тонг

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