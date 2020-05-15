ТОП-3 новых фильма о самоизоляции

Тем временем, как карантин в Украине продолжается, а кинотеатры еще не работают, фильмы можно посмотреть дома онлайн. Українські Новини собрали ТОП-3 фильма 2019 года, которые рассказывают о людях в самоизоляции.

"Вивариум"

Молодая пара – Том и Джемма ищут идеальный дом. Во время просмотра, таинственный риелтор исчезает, а парень и девушка остаются в ловушке – они не могут выбраться из квартала. Пара понимает, что это лабиринт с одинаковыми домами, откуда нет выхода. Им приходится жить в квартале, где нет людей и случаются очень странные события.

Режиссер: Лоркан Финнеган

Страна: США, Бельгия, Дания, Ирландия

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"Платформа"

"Платформа" – история о заключенных, которые отбывают наказание в подземной тюрьме "Яма". В ней несколько сотен уровней и на каждом из них находится два человека. Заключенным готовят разнообразные блюда и они могут есть сколько угодно. Но хранение еды наказывается смертью. Кухня расположена на нул вом этаже, и если на первых – еды хватает, то на последних многие задумываются о каннибализме.

Режиссер: Гальдер Гастелу-Уррутия

Страна: Испания

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"Под водой"

В центре сюжета – группа исследователей подводного мира. Их станция расположена под водой на глубине 11 км. После землетрясение, их станция начинает разрушаться. Им приходиться искать способ, чтобы вернуться на поверхность, при этом – остаться в живих, сражаясь с океанскими монстрами.

Режиссер: Уильям Юбэнк

Страна: США

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Как сообщали Українські Новини, в мае выйдут новые фильмы, которые можно посмотреть на карантине: ТОП-5 кинолент разных жанров. Во время карантина, можно посмотреть комедии для всей семьи.