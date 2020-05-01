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01 мая 2020, пятница, 11:44 50
Афиша 2020-05-01T11:44:01+03:00
Українські Новини
ТОП-5 фильмов разных жанров, которые выйдут в мае

ТОП-5 фильмов разных жанров, которые выйдут в мае

Ирина Николенко
Карантин, Фильмы, Комедия, сериалы, Кинофильмы-2020, Премьеры 2020

По состоянию на 1 мая, до окончания карантина осталось меньше 2 недель, в это время есть возможность посмотреть фильмы всей семьей. Українські новини отобрали 5 фильмов разных жанров, которые выйдут в мае.

“Таинственный сад”

Кинолента по мотивам одноименного романа Френсис Годгсон Бернет выйдет 7 мая. В сюжете – история о маленькой девочке Мэри Леннокс, которая недавно потеряла родителей. Главная героиня переезжает к своему дяде Арчибальде Крэйвене в большой таинственный особняк. В дворце она обнаруживает волшебный сад, который может исполнить любые желания.

  • Страна: Великобританя, Франция
  • Режиссеры: Марк Манден
  • Дата выхода: 7 мая

“Вне игры”

7 мая в Украине выйдет американскикй фильм “Вне игры” с Беном Аффлеком. В главной роли – бывший баскетболист – Джек Каннингем. Он потерял жену и спортивную карьеру из-за алкоголя. Но у него появляется шанс все изменить. Спортивную драму анонсировала в 2018 году студия Warner Bros. Съемки начали в октябре того года.

  • Страна: США
  • Режиссеры: Гэвин О’Коннор
  • Дата выхода: 7 мая

“Ничего себе каникулы”

В украинский прокат с 12 мая выйдет французская комедия “Ничего себе каникулы”. Кинолента о девушке Марион, которая постоянно знакомится с мужчинами через сеть. Однажды героиня встречает  Бена и сразу в него влюбляется. Месте они отправляются в увлекательный отпуск в Болгарию.

  • Страна: Франция
  • Режиссеры: Патрик Кассир
  • Дата выхода: 12 мая

“История Дэвида Копперфилда”

Режиссером киноленты “История Дэвида Копперфилда” стал Армандо Ианнуччи. Фильм основан на автобиографическом романе Чарльза Диккенса. В истории сюжета – приключения молодого писателя Дэвида Копперфилда. В Украине фильм выйдет 14 мая.

  • Страна: Великобритания, США
  • Режиссеры: Армандо Ианнуччи
  • Дата выхода: 14 мая

“Нойной патруль”

Премьера драмы француского режиссера Анн фонтен “Ночной патруль” в Украине состоится 21 мая. В центре сюжета – история о троих полицейских, которые получают важное задание. Они должны доставить беженца в Таджикистан, где его ждет смертная казнь. Копы решают дать возможность сбежать арестованому.

  • Страна: Франция, Бельгия
  • Режиссеры: Анн Фонтен
  • Дата выхода: 21 мая

Ранее Українські новини сообщали, где можно бесплатно посмотреть фильмы и сериалы. Также в бесплатном доступе можно посмотреть документальное кино.

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