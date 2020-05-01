ТОП-5 фильмов разных жанров, которые выйдут в мае

По состоянию на 1 мая, до окончания карантина осталось меньше 2 недель, в это время есть возможность посмотреть фильмы всей семьей. Українські новини отобрали 5 фильмов разных жанров, которые выйдут в мае.

“Таинственный сад”

Кинолента по мотивам одноименного романа Френсис Годгсон Бернет выйдет 7 мая. В сюжете – история о маленькой девочке Мэри Леннокс, которая недавно потеряла родителей. Главная героиня переезжает к своему дяде Арчибальде Крэйвене в большой таинственный особняк. В дворце она обнаруживает волшебный сад, который может исполнить любые желания.

Страна: Великобританя, Франция

Великобританя, Франция Режиссеры: Марк Манден

Марк Манден Дата выхода: 7 мая

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“Вне игры”

7 мая в Украине выйдет американскикй фильм “Вне игры” с Беном Аффлеком. В главной роли – бывший баскетболист – Джек Каннингем. Он потерял жену и спортивную карьеру из-за алкоголя. Но у него появляется шанс все изменить. Спортивную драму анонсировала в 2018 году студия Warner Bros. Съемки начали в октябре того года.

Страна: США

США Режиссеры: Гэвин О’Коннор

Гэвин О’Коннор Дата выхода: 7 мая

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“Ничего себе каникулы”

В украинский прокат с 12 мая выйдет французская комедия “Ничего себе каникулы”. Кинолента о девушке Марион, которая постоянно знакомится с мужчинами через сеть. Однажды героиня встречает Бена и сразу в него влюбляется. Месте они отправляются в увлекательный отпуск в Болгарию.

Страна: Франция

Франция Режиссеры: Патрик Кассир

Патрик Кассир Дата выхода: 12 мая

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“История Дэвида Копперфилда”

Режиссером киноленты “История Дэвида Копперфилда” стал Армандо Ианнуччи. Фильм основан на автобиографическом романе Чарльза Диккенса. В истории сюжета – приключения молодого писателя Дэвида Копперфилда. В Украине фильм выйдет 14 мая.

Страна: Великобритания, США

Великобритания, США Режиссеры: Армандо Ианнуччи

Армандо Ианнуччи Дата выхода: 14 мая

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“Нойной патруль”

Премьера драмы француского режиссера Анн фонтен “Ночной патруль” в Украине состоится 21 мая. В центре сюжета – история о троих полицейских, которые получают важное задание. Они должны доставить беженца в Таджикистан, где его ждет смертная казнь. Копы решают дать возможность сбежать арестованому.

Страна: Франция, Бельгия

Франция, Бельгия Режиссеры: Анн Фонтен

Анн Фонтен Дата выхода: 21 мая

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