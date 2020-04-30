От комедий к триллерам: какие фильмы выйдут в мае

В период карантина, который должен окончиться 11 мая, есть время посмотреть бесплатно любимые фильмы, но и новые, которые выйдут в мае. Українські Новини отобрали 6 фильмов разных жанров, которые можно смотреть всей семьей. “Озеро диких гусей” 7 мая выйдет криминальный триллер китайского режиссера Дяо Инань “Озеро диких гусей”. Главный герой Чжоу – угонщик мотороллеров, во время преступления убивает полицейского. После этого его жизнь полностью меняется. Страна: Китай, Франция Режиссер: Дяо Инань Дата выхода: 7 мая https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=zqVLq0TdR2s" frameborder="0" allowfullscreen> “Высокая нота” Дакота Джонсон сыграла главную роль в киноленте “Высокая нота”. Это история о мире шоу-бизнеса. Девушка Мегги работает ассистенткой популярной поп-звезды Грейс Девис. Она исполняет мелкие задания, но мечтает стать продюсером. Страна: США Режиссер: Ниша Ганатра Дата выхода: 7 мая https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=IzCBLiLXOdw" frameborder="0" allowfullscreen> “Агент Лев” Комедия “Агент Лев” в Украине появится 7 мая. Это история о психиатре, который должен лечить странного пациента. Он говорит, что секретный шпион международного уровня по прозвищу Агент Лев. После того, как у доктора похищают невесту, ему приходится обратиться за помощью к этому тайному агенту. Страна: Франция, Бельгия Режиссер: Людовик Кольбо-Жюстен Дата выхода: 7 мая https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=V00v4lHAFKk" frameborder="0" allowfullscreen> “Чемпионы” Испанская драма “Чемпионы” выйдет в Украине 16 мая. В сюжете фильма – история о тренере по баскетболу, его приговорили к общественным работам. Ему ничего не остается, как работать с командой умственно отсталых игроков. Страна: Испания Режиссер: Хавьер Фессер Дата выхода: 16 мая https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ifnnvZYQZvo" frameborder="0" allowfullscreen> “После ссоры” Американский фильм “После ссоры” выйдет на экраны 28 мая. Это продолжение киноленты «После», которая снята по мотивам бестселлера Анны Тодд. События разворачиваются вокруг девушки Тессы и ее парня Хардина. Судьба им дает второй шанс на отношения, но смогут ли они быть вместе? Страна: Испания Режиссер: Роджер Камбл Дата выхода: 28 мая https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Ak2EYkvDxcM" frameborder="0" allowfullscreen> “Перспективная девушка” Драма “Перспективная девушка” выйдет 28 мая. В истории сюжета – очень умная девушка Кэсси, в которой могло бы быть большое будуще. Но все изменил один трагический случай. После этого она кардинально изменяет свою жизнь и становится на первый взгляд легкой добычей для мужчин. Страна: Великобритания Режиссер: Эмиральд Феннел Дата выхода: 28 мая https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=NZ9FZjuqPQw" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, на карантине можно посмотреть фильмы с непредсказуемой развязкой. Из-за коронавируса фестиваль европейского кино 2020 можно посмотерть в режиме онлайн.