От комедий к триллерам: какие фильмы выйдут в мае

В период карантина, который должен окончиться 11 мая, есть время посмотреть бесплатно любимые фильмы, но и новые, которые выйдут в мае. Українські Новини отобрали 6 фильмов разных жанров, которые можно смотреть всей семьей.

“Озеро диких гусей”

7 мая выйдет криминальный триллер китайского режиссера Дяо Инань “Озеро диких гусей”. Главный герой Чжоу – угонщик мотороллеров, во время преступления убивает полицейского. После этого его жизнь полностью меняется.

Страна: Китай, Франция

Китай, Франция Режиссер: Дяо Инань

Дяо Инань Дата выхода: 7 мая

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“Высокая нота”

Дакота Джонсон сыграла главную роль в киноленте “Высокая нота”. Это история о мире шоу-бизнеса. Девушка Мегги работает ассистенткой популярной поп-звезды Грейс Девис. Она исполняет мелкие задания, но мечтает стать продюсером.

Страна: США

США Режиссер: Ниша Ганатра

Ниша Ганатра Дата выхода: 7 мая

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“Агент Лев”

Комедия “Агент Лев” в Украине появится 7 мая. Это история о психиатре, который должен лечить странного пациента. Он говорит, что секретный шпион международного уровня по прозвищу Агент Лев. После того, как у доктора похищают невесту, ему приходится обратиться за помощью к этому тайному агенту.

Страна: Франция, Бельгия

Франция, Бельгия Режиссер: Людовик Кольбо-Жюстен

Людовик Кольбо-Жюстен Дата выхода: 7 мая