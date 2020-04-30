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30 апреля 2020, четверг, 18:00 17
Афиша 2020-04-30T18:00:01+03:00
Українські Новини
От комедий к триллерам: какие фильмы выйдут в мае

От комедий к триллерам: какие фильмы выйдут в мае

Ирина Николенко
Кино, Карантин, Фильмы, Кинофильмы-2020

В период карантина, который должен окончиться 11 мая, есть время посмотреть бесплатно любимые фильмы, но и новые, которые выйдут в мае. Українські Новини отобрали 6 фильмов разных жанров, которые можно смотреть всей семьей.

“Озеро диких гусей”

7 мая выйдет криминальный триллер китайского режиссера Дяо Инань “Озеро диких гусей”. Главный герой Чжоу – угонщик мотороллеров, во время преступления убивает полицейского. После этого его жизнь полностью меняется.

  • Страна: Китай, Франция
  • Режиссер: Дяо Инань
  • Дата выхода: 7 мая

“Высокая нота”

Дакота Джонсон сыграла главную роль в киноленте “Высокая нота”. Это история о мире шоу-бизнеса. Девушка Мегги работает ассистенткой популярной поп-звезды Грейс Девис. Она исполняет мелкие задания, но мечтает стать продюсером.   

  • Страна: США
  • Режиссер: Ниша Ганатра
  • Дата выхода: 7 мая

“Агент Лев”

Комедия “Агент Лев” в Украине появится 7 мая. Это история о психиатре, который должен лечить странного пациента. Он говорит, что секретный шпион международного уровня по прозвищу Агент Лев. После того, как у доктора похищают невесту, ему приходится обратиться за помощью к этому тайному агенту.  

  • Страна: Франция, Бельгия
  • Режиссер: Людовик Кольбо-Жюстен
  • Дата выхода: 7 мая

“Чемпионы”

Испанская драма “Чемпионы” выйдет в Украине 16 мая. В сюжете фильма – история о тренере по баскетболу, его приговорили к общественным работам. Ему ничего не остается, как работать с командой умственно отсталых игроков.

  • Страна: Испания
  • Режиссер: Хавьер Фессер
  • Дата выхода: 16 мая

“После ссоры”

Американский фильм “После ссоры” выйдет на экраны 28 мая. Это продолжение киноленты «После», которая снята по мотивам бестселлера Анны Тодд. События разворачиваются вокруг девушки Тессы и ее парня Хардина. Судьба им дает второй шанс на отношения, но смогут ли они быть вместе?

  • Страна: Испания
  • Режиссер: Роджер Камбл
  • Дата выхода: 28 мая

“Перспективная девушка”

Драма “Перспективная девушка” выйдет 28 мая. В истории сюжета – очень умная девушка Кэсси, в которой могло бы быть большое будуще. Но все изменил один трагический случай. После этого  она кардинально изменяет свою жизнь и становится на первый взгляд легкой добычей для мужчин.

  • Страна: Великобритания
  • Режиссер: Эмиральд Феннел
  • Дата выхода: 28 мая

Как сообщали Українські Новини, на карантине можно посмотреть фильмы с непредсказуемой развязкой. Из-за коронавируса фестиваль европейского кино 2020 можно посмотерть в режиме онлайн.

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