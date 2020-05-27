Рятувальники попередили про підвищення рівня води в річках через дощі

27-28 травня на річках басейнів Сяну, Дністра, Прута та Сіреті очікується підвищення рівнів води на 0,2 - 1,3 м через дощі, які заливають Україну не один тиждень. Про це йдеться в повідомленні ДСНС України, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, 27 - 28 травня, в результаті очікуваних дощів, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.), Прута, Сіреті очікується підвищення рівнів води на 0,2 - 1,3 м над рівнями 26 травня на 8 год. Без загрози негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Карпатах наприкінці травня випало до 40 см снігу. Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в червні. Середня місячна температура прогнозується 18-22 градусів тепла (в горах 14-15 градусів тепла), що на 1,0-1,5 градуса вище середніх багаторічних значень.

Також аналіз супутникових даних за 40 років показав, що глобальне потепління на 8 % в десятиліття збільшило ймовірність штормів третьої категорії і вище з стійкими вітрами, що перевищують 177 км/ч.