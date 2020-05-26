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26 мая 2020, вторник, 21:00 203
Общество 2020-05-26T21:00:01+03:00
Українські Новини
Осенний холод и дожди с грозами. Прогноз погоды на 27 мая

Осенний холод и дожди с грозами. Прогноз погоды на 27 мая

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

27 мая в Киеве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем возможна гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +15…+17 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Карпатах дожди, температура ночью +2…+7 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Моршине кратковременные дожди, температура ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Трускавце кратковременные дожди, температура ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Сваляве кратковременные дожди, температура ночью +8…+10 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +13…+19 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, грозовые дожди, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +14…+20 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременные дожди с грозами, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +17…+23 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами с грозами, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, порывистый. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами с грозами, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Ялте ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

26 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +14…+18 градусов, в Днепре возле Киева +14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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