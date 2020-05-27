Кабмін продовжив заборону на експорт протиепідемічних товарів

Кабінет Міністрів продовжив заборону на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 липня.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Пропонується змінити строк дії режиму ліцензування експорту товарів протиепідемічного призначення, які необхідні для запобігання розповсюдження на території України COVID-19, до 1 липня. Фактичним, ми продовжуємо термін заборони на експорт таких товарів на 1 місяць", - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

В теж час був дозволений експорт одноразових водонепроникних ізоляційних лабораторних медичних халатів у разі, якщо вони відносяться до 1-5-го типів захисту від інфекційних агентів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства мали намір рекомендувати Кабміну експортувати засоби індивідуального захисту з 1 червня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що забезпеченість лікарень засобами індивідуального захисту повинна формуватися з розрахунку на 3 місяці.