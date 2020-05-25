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25 мая 2020, понедельник, 17:15 59
Медицина 2020-05-25T17:45:02+03:00
Українські Новини
Больницы обязали закупить средства против коронавируса на 3 месяца вперед

Больницы обязали закупить средства против коронавируса на 3 месяца вперед

Ирина Николенко
Денис Шмыгаль, коронавирус в Украине, медицинские маски, защита от коронавируса, Средства индивидуальной защиты
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Украине 24 мая зафиксировали 259 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что обеспеченность больниц средствами индивидуальной защиты должна формироваться из расчета на 3 месяца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Необходимо четко определить, что обеспеченность средствами индивидуальной защиты должна быть из расчета на три месяца. Хотим сейчас сформировать такой запас в больницах первой волны", – сообщил Шмыгаль.

Также он дал поручение Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства предоставить перечень производителей средств индивидуальной защиты, лекарств и оборудования.

Требования к производителям данной продукции должны быть унифицированы.

Кроме того, Шмыгаль дал протокольное поручение организовать работу лабораторий, которые смогут сертифицировать средства индивидуальной защиты.

Отмечается, что приоритетом в государственных закупках средств борьбы с коронавирусной инфекцией должна быть локализация, то есть в первую очередь должны закупаться товары украинского производства.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов проинформировал, что 26 мая планируется начать процедуру закупки средств индивидуальной защиты с использованием системы ProZorro.

На закупку выделено около 3 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерены рекомендовать Кабмину экспортировать средства индивидуальной защиты с 1 июня.

24 мая в больницы госпитализировали 77 больных с коронавирусной инфекцией.

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