Гривня продовжує падати в ціні. Курс нацвалюти на 28 травня

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 28 травня, на 11,52 коп. до 27,0049 UAH/USD, у той час, як долар і євро різко злетіли в обмінних пунктах київських банків станом на ранок 27 травня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 27 травня, на 1,68% до 26,8897 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як протягом минулого тижня курс гривні до долара тримався в межах 26-27 UAH/USD фінансисти прогнозують, що і в червні курс збережеться на такому рівні.

Раніше повідомлялося про те, що з 28 квітня, Національний банк знизив з 15 тис. гривень до 5 тис. граничну суму грошових переказів без ідентифікації клієнтів банків. Законом передбачено 2 основних вимоги: здійснення ідентифікації і верифікації платника, а також супроводження переказу коштів необхідним переліком даних по платнику і одержувачу.