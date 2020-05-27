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27 травня 2020, середа, 13:15 5
Фінанси 2020-05-27T13:30:02+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує падати в ціні. Курс нацвалюти на 28 травня

Гривня продовжує падати в ціні. Курс нацвалюти на 28 травня

Елена Новикова
Курс НБУ, курс гривні, курс долара до гривні, Офіційний курс, курс гривні до долара
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 28 травня, на 11,52 коп. до 27,0049 UAH/USD, у той час, як долар і євро різко злетіли в обмінних пунктах київських банків станом на ранок 27 травня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 27 травня, на 1,68% до 26,8897 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як протягом минулого тижня курс гривні до долара тримався в межах 26-27 UAH/USD фінансисти прогнозують, що і в червні курс збережеться на такому рівні.

Раніше повідомлялося про те, що з 28 квітня, Національний банк знизив з 15 тис. гривень до 5 тис. граничну суму грошових переказів без ідентифікації клієнтів банків. Законом передбачено 2 основних вимоги: здійснення ідентифікації і верифікації платника, а також супроводження переказу коштів необхідним переліком даних по платнику і одержувачу.

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