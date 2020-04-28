НБУ снизил лимит для переводов денег без идентификации клиентов

Со вторника, 28 апреля, Национальный банк снизил с 15 тыс. гривен до 5 тыс. предельную сумму денежных переводов без идентификации клиентов банков и упростил валютный надзор.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.

Отмечается, с 28 апреля 2020 устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств, однако это, по оценкам Нацбанка, не будет иметь существенного влияния на осуществление большинства операций по переводу средств.

Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Указывается, что законом предусмотрено 2 основных требования: осуществление идентификации и верификации плательщика, а также сопровождение перевода средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю.

В то же время обновленные требования закона не распространяются на:

оплату жилищно-коммунальных услуг;

оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

оплату кредита в сумме до 30 тыс. гривен;

переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если номер карты сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в НБУ рассказали, как будет работать банковская система во время карантина.

Также в марте население массово открывало валютные депозиты.