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28 апреля 2020, вторник, 16:23 8
Общество 2020-04-28T16:25:37+03:00
Українські Новини
НБУ снизил лимит для переводов денег без идентификации клиентов

НБУ снизил лимит для переводов денег без идентификации клиентов

Елена Новикова
НБУ, Карта, Безналичный расчет, денежные переводы, перевод денег, Платежные карты, Наличный расчет
Кредитка. Фото: pixabay
Кредитка. Фото: pixabay

Со вторника, 28 апреля, Национальный банк снизил с 15 тыс. гривен до 5 тыс. предельную сумму денежных переводов без идентификации клиентов банков и упростил валютный надзор.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.

Отмечается, с 28 апреля 2020 устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств, однако это, по оценкам Нацбанка, не будет иметь существенного влияния на осуществление большинства операций по переводу средств.

Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Указывается, что законом предусмотрено 2 основных требования: осуществление идентификации и верификации плательщика, а также сопровождение перевода средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю.

В то же время обновленные требования закона не распространяются на:

  • оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
  • оплату кредита в сумме до 30 тыс. гривен;
  • переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если номер карты сопровождает перевод (независимо от суммы);
  • все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в НБУ рассказали, как будет работать банковская система во время карантина.

Также в марте население массово открывало валютные депозиты.

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