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27 травня 2020, середа, 12:02 11
Інтернет і IT 2020-05-27T13:15:02+03:00
Українські Новини
Apple зареєструвала представництво в Україні

Apple зареєструвала представництво в Україні

Елена Новикова
Apple, iPhone, Apple Sales International Limited, Роман Гуменюк, Еппл Україна
Apple. Фото: pixabay
Apple. Фото: pixabay

Технологічна компанія Apple (США), що займається розробкою і реалізацією смартфонів IPhone, зареєструвала своє представництво в Україні після того, як стало відомо, що Apple відновлює роботу своїх магазинів по всьому світу після закінчення карантину.

Про це свідчать дані Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, передають Українські Новини.

Згідно з ним, компанія Apple Sales International Limited (Ірландія) є засновником ТОВ "Еппл Україна" (Київ).

В реєстрі "Еппл Україна" була зареєстрована 15 квітня.

Основним видом діяльності вказана оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням.

Керівником цієї компанії є Роман Гуменюк.

Apple Sales International Limited надає обслуговування обладнання та технічну підтримку користувачів техніки Apple.

Як повідомляли Українські Новини, раніше компанія Apple презентувала новий iPhone SE.

Також з-за коронавіруса п'ять найбільших технологічних компаній за один день втратили $416,63 млрд, серед яких була Apple.

Apple - найбільша в світі компанія в області інформаційних технологій по виручці і входить у трійку найбільших в світі виробників мобільних телефонів.

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