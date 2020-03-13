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  • Из-за коронавируса пять крупнейших технологических компаний за один день потеряли $416,63 млрд
13 марта 2020, пятница, 14:27 8
Мир 2020-03-13T14:29:11+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса пять крупнейших технологических компаний за один день потеряли $416,63 млрд

Из-за коронавируса пять крупнейших технологических компаний за один день потеряли $416,63 млрд

Елизавета Кесельман
Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, Убыток, Коронавирус, Alphabet
Деньги. Фото: pixabay.com
Деньги. Фото: pixabay.com

Пятерка крупнейших технологических компаний (Amazon, Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft) за один день утратила в стоимости совокупно $416,63 млрд из-за коронавируса и экономической неопределенности. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что в четверг цена акций Apple упала на 9,88%, Facebook - на 9,30%, Alphabet - на 8,2%, Amazon - на 7,98%, Microsoft - на 9,48%.

Эти пять компаний в прошлом месяце были основными, благодаря которым фондовый индекс компаний с наибольшей капитализацией S&P 500 в прошлом месяце достиг рекордного показателя.

Показатели биржи Dow Jones Industrial Average упали на 10% с 2 352,60 до 21 200,62. Индекс S&P 500 опустился на 9,5%. Для обоих это худшие показатели с "черного понедельника" 1987 года.

Как сообщали Українські Новини, международный валютный фонд выделил $50 млрд странам, пострадавшим от коронавируса.

Кроме того, Государственный банк Китая выпустил облигации на $2 млрд для борьбы с коронавирусом.

Ранее IKEA, Apple, Google и другие крупные компании закрыли офисы в Китае из-за коронавируса.

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