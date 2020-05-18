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18 мая 2020, понедельник, 15:32 54
Жизнь 2020-05-18T17:00:03+03:00
Українські Новини
Apple возобновляет работу своих магазинов по всему миру после окончания карантина

Apple возобновляет работу своих магазинов по всему миру после окончания карантина

Елизавета Кесельман
Apple, Магазины, компания Apple, Возобновление работы, магазины Apple
Apple Фото: Bloomberg
Apple Фото: Bloomberg

Американская корпорация Apple, которая недавно выпустила новый iPhone SE, возобновляет работу сети собственных магазинов, которые были закрыты на карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Applesfera.

Как сообщила глава розничной сети Apple Дейрдре О'Браен, на сегодняшний день в мире открыто 100 магазинов.

Так, работу абсолютно всех магазинах на прошлой неделе возобновили в Германии и в Китае. 

Несмотря на это, представители компании Apple ограничили количество своих сотрудников и контролируют соблюдение установленной дистанции между посетителями.

Также в компании сообщили, что все сотрудники обязаны носить защитные маски, а посетителям без масок они будут предоставляться. Также гостям магазинов Apple проводят скрининг температуры.

Как сообщали Українські Новини, компания Apple заявила, что будет выпускать каждую неделю по миллиону лицевых щитков для медиков. 

Также Apple пожертвовала более 20 млн медицинских масок и передала их в несколько стран мира через свою сеть поставок. 

Кроме того, из-за коронавируса пять крупнейших технологических компаний за один день потеряли $416,63 млрд, среди которых была Apple. 

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