Компания Apple презентовала новый iPhone SE

Американская компания Apple, которая также присоединилась к борьбе против коронавируса, сегодня, 15 апреля, представила миру новый iPhone SE, стартовая стоимость которого 399 долларов. Об этом говорится в официальном сообщении Apple.

В частности, оригинальный iPhone SE был выпущен в 2016 году. Новая модель представлена с процессором от A13 Bionic от iPhone 11 и 11 Pro, помещенным в корпус от более поздней модели. Второе поколение смартфона выпущено с экраном диагональю 4,7 дюйма. По оформлению iPhone SE имеет вид iPhone 8 2017 года.

Новый SE будет иметь одну заднюю камеру на 12 мегапикселей, такую же как и основная в iPhone 11. При этом смартфон будет поддерживать портретный режим как для задней, так и фронтальной камеры. Основная камера также будет поддерживать функцию Smart HDR и съемку видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду.

iPhone SE. Скриншот: apple.com

Прочное стекло. Скриншот: apple.com

Быстрая разблокировка. Скриншот: apple.com

Смартфон будет доступен в корпусе черного, белого и красного цветов, но передняя панель у всех трех версиях будет черной. Как и iPhone 8, новый iPhone SE будет поддерживать беспроводную зарядку. Также в нем появилась поддержка двух сим-карт - физической и eSIM.

Как сообщали Українські Новини, у Apple из-за коронавируса заканчиваются айфоны.

Кроме того, сообщалось, что Apple обязали заплатить 27 млн долларов штрафа за замедление айфонов.