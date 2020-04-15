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15 апреля 2020, среда, 19:56 51
Технологии 2020-04-15T20:08:12+03:00
Українські Новини
Компания Apple презентовала новый iPhone SE

Компания Apple презентовала новый iPhone SE

Елизавета Кесельман
Apple, iPhone, Смартфон, модель представлена с процессором от A13 Bionic от iPhone 11 и 11 Pro, помещенным в корпус от более поздней модели. Второе поколение смартфона выпущено с экраном диагональю 4, 7 дюйма, iPhone SE, новая модель

Американская компания Apple, которая также присоединилась к борьбе против коронавируса, сегодня, 15 апреля, представила миру новый iPhone SE, стартовая стоимость которого 399 долларов. Об этом говорится в официальном сообщении Apple.

В частности, оригинальный iPhone SE был выпущен в 2016 году. Новая модель представлена с процессором от A13 Bionic от iPhone 11 и 11 Pro, помещенным в корпус от более поздней модели. Второе поколение смартфона выпущено с экраном диагональю 4,7 дюйма. По оформлению iPhone SE имеет вид iPhone 8 2017 года.

 

Новый SE будет иметь одну заднюю камеру на 12 мегапикселей, такую же как и основная в iPhone 11. При этом смартфон будет поддерживать портретный режим как для задней, так и фронтальной камеры. Основная камера также будет поддерживать функцию Smart HDR и съемку видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Скриншот: apple.comiPhone SE. Скриншот: apple.com

Прочная дизайн из стекла и алюминия. Скриншот: apple.comПрочное стекло. Скриншот: apple.com

Быстрая разблокировка. Скриншот: apple.comБыстрая разблокировка. Скриншот: apple.com

Смартфон будет доступен в корпусе черного, белого и красного цветов, но передняя панель у всех трех версиях будет черной. Как и iPhone 8, новый iPhone SE будет поддерживать беспроводную зарядку. Также в нем появилась поддержка двух сим-карт - физической и eSIM.

Как сообщали Українські Новини, у Apple из-за коронавируса заканчиваются айфоны. 

Кроме того, сообщалось, что Apple обязали заплатить 27 млн долларов штрафа за замедление айфонов. 

Больше новостей о: Apple iPhone Смартфон модель представлена с процессором от A13 Bionic от iPhone 11 и 11 Pro помещенным в корпус от более поздней модели. Второе поколение смартфона выпущено с экраном диагональю 4 7 дюйма iPhone SE новая модель

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