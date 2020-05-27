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  • Кабміну не вдалося умовити виробників "зеленої енергії" добровільно знизити тарифи, — ЗМІ
27 травня 2020, середа, 10:53 18
Кабмін 2020-05-27T13:15:03+03:00
Українські Новини
Кабміну не вдалося умовити виробників "зеленої енергії" добровільно знизити тарифи, — ЗМІ

Кабміну не вдалося умовити виробників "зеленої енергії" добровільно знизити тарифи, — ЗМІ

Кира Молчанова
Кабмін, Зелена енергетика, Зелені тарифи, Денис Шмигаль
Вітроенергетика
Вітроенергетика

Прем'єр-міністру Денису Шмыгалю не вдалося умовити виробників альтернативної "зеленої енергетики" знизити тарифи. Про це повідомляє The Page з посиланням на свої джерела в Кабміні.

У ході зустрічі Шмигаль запропонував учасникам ринку через рік знизити тарифи на сонячну енергію на 20%, а на вітрову — на 10%. Однак учасники зустрічі не прийняли пропозицію Шмигаля і відмовилися підписувати меморандум.

Співрозмовник в Кабміні вважає, що можливі чотири варіанти розвитку подій: підвищити тарифи для населення, знизити вартість електроенергії для атомної, теплової або альтернативної електроенергії. У першому випадку Кабмін чекає соціальний вибух. У другому — колапс головного виробника електроенергії в країні. У третьому — зупинка шахт і проблеми у Ріната Ахметова. У четвертому – невдоволення західних інвесторів.

"Уряду доведеться вибрати якийсь комбінований варіант зниження тарифів. Швидше за все, постраждають альтернативна енергетика та атомники. Якщо альтернативники не погодяться з нинішнім, щадним пропозицією уряду, вони доведуть ситуацію до того, що їм уріжуть тарифи ще сильніше, так що мало всім не здасться", — упевнене джерело.

Він вважає, що теплову не будуть чіпати ще й у силу того, що підприємець Ігор Коломойський контролює "Центренерго" і на нинішніх схемах щомісяця заробляє до $30 млн на постачання на підприємство.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища планує збільшити ціну за перші 100 кВт-година з 0,9 грн до 1,68 грн з 1 жовтня 2020 року. Про це йдеться в презентації меморандуму про скорочення "зеленого" тарифу.

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища підготувало законопроект про добровільне зниження інвесторами в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) "зеленого тарифу" та призупинення будівництва нових сонячних і вітряних електростанцій (СЕС та ВЕС) за "зеленим тарифом".

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища прогнозує дефіцит коштів державного підприємства "Гарантований покупець" у розмірі 26 млрд гривень у 2020 році.

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