Минэкоэнерго подготовило законопроект о добровольном снижении инвесторами в ВИЭ "зеленого тарифа"

После того, как Премьер-министр Денис Шмыгаль собрался провести совещание с инвесторами в "зеленую" энергетику, Министерство энергетики и защиты окружающей среды подготовило законопроект о добровольном снижении инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) "зеленого тарифа" и приостановлении строительства новых солнечных и ветряных электростанций (СЭС и ВЭС) по "зеленому тарифу".

Об этом свидетельствует ответ Минэкоэнерго на письмо главы Службы безопасности Ивана Баканова председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, который официально предоставлен Українським Новинам.

Согласно ему, на первом заседании антикризисного энергетического штаба 29 апреля было принято решение, что Минэкоэнерго должно подготовить меморандум о взаимопонимании между правительством и производителями электроэнергии из ВИЭ и до 18 мая подать Кабинету Министров законопроектпо усовершенствованию условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.

В письме отмечается, что Минэкоэнерго разработало законопроект, который будет включать в себя комплекс решений относительно усовершенствования условий поддержки производителей электроэнергии по "зеленому тарифу", ключевыми из которых являются: добровольная реструктуризация "зеленого тарифа", с продолжением или без продолжения срока действия, что позволит снизить финансовую нагрузку на рынок электроэнергии; ограничение сроков введения в эксплуатацию новых объектов СЭС и ВЭС по "зеленому тарифу", что позволит ограничить неконтролируемый рост объема установленной мощности объектов ВИЭ в рамках модели по "зеленому тарифу".

"Также это позволит контролировать объемы введения новых объектов возобновляемой энергетики в эксплуатацию путем установки годовых квот в рамках аукционной модели поддержки", - сказано в нем.

Кроме того, с целью содействия рассредоточению объектов возобновляемой энергетики по территории Украины предлагается предоставить право Кабинету Министров устанавливать годовые квоты поддержки в определенных областях или регионах и устанавливать ограничения максимальной мощности объекта электроэнергетики на соответствующем аукционе.

Также предлагается ввести в 2020 году ответственность за небалансы электроэнергии для всех производителей из ВИЭ, что создаст для таких объектов экономические стимулы для увеличения точности прогнозирования своих графиков отпуска электроэнергии, а также предоставить оператору системы передачи (ОСП) право на снижение мощностей объектов, работающих по "зеленому тарифу", в случае нарушения балансовой надежности объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины.

При этом Минэкоэнерго предлагает усилить механизм верификации завершения строительства объектов ВИЭ, в частности привлечение акта выполненных работ по присоединению к электросетям ОСП для избежания злоупотреблений.

"Указанные решения призваны сбалансировать смету государственного предприятия "Гарантированный покупатель", ускорить переход к новой, конкурентной модели поддержки возобновляемой энергетики путем проведения аукционов по распределению квоты, и в общем обеспечить устойчивое развитие возобновляемой энергетики экономически эффективным способом в соответствии с лучшими международными практиками", - подытожили в письме.

Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины просила Верховную Раду внедрить модель проведения "зеленых аукционов" для недопущения дисбаланса в объединенной энергосистеме Украины из-за большого количества производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Ольга Буславец считает, что стоимость "зеленой" энергии для экономики должна быть снижена.

Ранее в Украине появился энергетический антикризисный штаб во главе со Шмыгалем.