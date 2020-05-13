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  • Переговоры правительства с инвесторами в "зеленую" энергетику вышли на финишную прямую, — Буславец
13 мая 2020, среда, 21:18 26
Экономика 2020-05-13T21:19:09+03:00
Українські Новини
Переговоры правительства с инвесторами в "зеленую" энергетику вышли на финишную прямую, — Буславец

Переговоры правительства с инвесторами в "зеленую" энергетику вышли на финишную прямую, — Буславец

Елена Новикова
зеленый тариф, Зеленая энергетика, Ольга Буславец, Денис Шмыгаль, Инвесторы в зеленую энергетику
Ольга Буславец. Фото: facebook.com minenergou
Ольга Буславец. Фото: facebook.com minenergou

Премьер-министр Денис Шмыгаль 14 мая проведет совещание с инвесторами в "зеленую" энергетику, чтобы согласовать условия функционирования новой модели поддержки.

Об этом на брифинге сообщила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

"Мы уже на финальной прямой по этим переговорам, что идут последние 8 месяцев. Они слишком затянулись, и это плохо для энергосистемы. Это ухудшило ситуацию как техническую, так и экономическую", - подчеркнула и.о. министра.

Она отметила, что только за эти 8 месяцев в эксплуатацию ввели новые "зеленые" энергомощности, эквивалентные двум блокам АЭС, поэтому надо немедленно договариваться с инвесторами и снижать "зеленый" тариф.

"Мы делаем все, чтобы достичь добровольного согласия инвесторов. Мы уже подготовили рамочный меморандум, в котором будут урегулированы снижение, финансовая ответственность за небалансы и еще некоторые инструменты. Конечно, также предусмотрено реструктуризацию долгов, накопившихся перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников, а это около 9 млрд грн", - сказала Буславец.

Она выразила надежду, что на совещании премьера с инвесторами удастся достичь компромисса, и в дальнейшем выйти на принятие Верховной Радой соответствующего законопроекта.

Как сообщали Українські Новини, Ольга Буславец считает, что стоимость "зеленой" энергии для экономики должна быть снижена.

Ранее в Украине появился энергетический антикризисный штаб во главе со Шмыгалем.

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