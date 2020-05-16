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  • В Минэкоэнерго прогнозируют дефицит 26 млрд гривен средств "Гарантированного покупателя" в 2020
16 мая 2020, суббота, 08:00 108 Документ
Экономика 2020-05-16T08:00:01+03:00
Українські Новини
В Минэкоэнерго прогнозируют дефицит 26 млрд гривен средств "Гарантированного покупателя" в 2020

В Минэкоэнерго прогнозируют дефицит 26 млрд гривен средств "Гарантированного покупателя" в 2020

Валерия Драгомирова
зеленый тариф, Гарантированный покупатель, Минэкоэнерго
Зеленый тариф. Фото: pexels
Зеленый тариф. Фото: pexels

Министерство энергетики и защиты окружающей среды прогнозирует дефицит средств государственного предприятия "Гарантированный покупатель" в размере 26 млрд гривен в 2020 году.

Об этом свидетельствует ответ Минэкоэнерго на письмо главы СБУ Ивана Баканова спикеру парламента Дмитрию Разумкову, который официально предоставлен Українським Новинам.

По прогнозам Минэкоэнерго, в 2020 году сумма выплат производителям по "зеленому тарифу" составит более 52 млрд гривен (без НДС), при этом объем дополнительной надбавки таким производителям к рыночной цене на электроэнергию в 2020 году превысит 33 млрд гривен.

"В следствии, прогнозируется появление значительного дефицита "Гарантированного покупателя", который отвечает за осуществление оплаты производителям по "зеленому тарифу", в объеме около 26 млрд гривен в зависимости от цены (электроэнергии) на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и курса евро", - говорится в письме.

Отмечается, что такая ситуация приведет к задержке по расчетам с производителями по "зеленому тарифу".

Также в министерства отметили, что по состоянию на начало 3 декады апреля задолженность "Гарантированного покупателя" перед производителями электроэнергии из ВИЭ составляет 7,2 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) просила Верховную Раду внедрить модель проведения "зеленых аукционов" для недопущения дисбаланса в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины из-за большого количества производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Министерство энергетики и защиты окружающей среды и премьер-министр Денис Шмыгаль намерены обсудить с инвесторами в ВИЭ снижение "зеленого тарифа" и остановку строительства новых солнечных и ветряных электростанций (СЭС и ВЭС).

 

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