Фінал Кубка України з футболу перенесли до Львова

Після того, як МОЗ дозволив відновити матчі Прем'єр-ліги та Кубка України, стало відомо, що Фінал Кубка України з футболу 2020 року відбудеться у Львові.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби Української асоціації футболу (УАФ).

Так, повідомляється, що на засіданні Виконкому УАФ було прийнято рішення про відновлення футбольного сезону в Україні.

Фінальний матч Кубка України з футболу відбудеться 8 липня 2020 у Львові на стадіоні "Арена Львів" з дотриманням вимог Міністерства охорони здоров'я України.

Матч повинні були зіграти в Тернополі, але через складну ситуації з коронавірусом місце проведення змінили.

Як повідомляли Українські Новини, 12 травня УАФ заявила, що матчі Української прем'єр-ліги з футболу та Кубку України будуть проходити без глядачів з-за карантину.

Раніше повідомлялося про те, що МОЗ планує дозволити проведення масових заходів на останніх етапах виходу з карантину.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України затвердило рекомендації для роботи футбольних клубів під час карантину.