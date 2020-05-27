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27 травня 2020, середа, 11:00 100
Спорт 2020-05-27T13:15:03+03:00
Українські Новини
Фінал Кубка України з футболу перенесли до Львова

Фінал Кубка України з футболу перенесли до Львова

Елена Новикова
Футбол, Кубок України з футболу, Українська асоціацяї футболу, Фінал Кубка України з футболу
Футбол. Фото: pixabay
Футбол. Фото: pixabay

Після того, як МОЗ дозволив відновити матчі Прем'єр-ліги та Кубка України, стало відомо, що Фінал Кубка України з футболу 2020 року відбудеться у Львові.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби Української асоціації футболу (УАФ).

Так, повідомляється, що на засіданні Виконкому УАФ було прийнято рішення про відновлення футбольного сезону в Україні.

Фінальний матч Кубка України з футболу відбудеться 8 липня 2020 у Львові на стадіоні "Арена Львів" з дотриманням вимог Міністерства охорони здоров'я України.

Матч повинні були зіграти в Тернополі, але через складну ситуації з коронавірусом місце проведення змінили.

Як повідомляли Українські Новини, 12 травня УАФ заявила, що матчі Української прем'єр-ліги з футболу та Кубку України будуть проходити без глядачів з-за карантину.

Раніше повідомлялося про те, що МОЗ планує дозволити проведення масових заходів на останніх етапах виходу з карантину.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України затвердило рекомендації для роботи футбольних клубів під час карантину.

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