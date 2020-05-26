Минздрав разрешил возобновить матчи Премьер-лиги и Кубка Украины

После того, как Минздрав утвердил рекомендации для работы футбольных клубов во время карантина, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявляет, что Министерство здравоохранения разрешило возобновить матчи Украинской премьер-лиги (УПЛ) по футболу и Кубка Украины с 30 мая.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Большой футбол возвращается в Украину! Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая", - написал он.

Павелко поблагодарил заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко и коллег из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований.

"Прошу членов исполкома УАФ поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований. Новых побед украинскому футболу!" - подчеркнул президент УАФ.

Как сообщали Українськi Новини, 12 мая УАФ заявила, что матчи Украинской премьер-лиги по футболу и Кубка Украины будут проходить без зрителей из-за карантина.

Во время 2 этапа выхода из карантина в Украине разрешили проводить спортивные и религиозные мероприятия. С 1 июня откроются спортзалы и бассейны.