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26 мая 2020, вторник, 22:48 15
Кабмин 2020-05-26T23:15:01+03:00
Українські Новини
Минздрав разрешил возобновить матчи Премьер-лиги и Кубка Украины

Минздрав разрешил возобновить матчи Премьер-лиги и Кубка Украины

Надежда Комендантова
Минздрав, Кубок Украины, Андрей Павелко, Премьер-лига Украины
Футбол. Фото: Facebook
Футбол. Фото: Facebook

После того, как Минздрав утвердил рекомендации для работы футбольных клубов во время карантина, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявляет, что Министерство здравоохранения разрешило возобновить матчи Украинской премьер-лиги (УПЛ) по футболу и Кубка Украины с 30 мая.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Большой футбол возвращается в Украину! Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая", - написал он.

Павелко поблагодарил заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко и коллег из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований.

"Прошу членов исполкома УАФ поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований. Новых побед украинскому футболу!" - подчеркнул президент УАФ.

Как сообщали Українськi Новини, 12 мая УАФ заявила, что матчи Украинской премьер-лиги по футболу и Кубка Украины будут проходить без зрителей из-за карантина.

Во время 2 этапа выхода из карантина в Украине разрешили проводить спортивные и религиозные мероприятия. С 1 июня откроются спортзалы и бассейны.

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