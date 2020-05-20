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20 мая 2020, среда, 21:42 31
Общество 2020-05-20T22:15:01+03:00
Українські Новини
Первый матч 30 мая и финал Кубка 25 июля. Клубы Favbet получили новый проект календаря

Первый матч 30 мая и финал Кубка 25 июля. Клубы Favbet получили новый проект календаря

Кира Молчанова
Футбол, УПЛ, Чемпионат Украины по футболу, Favbet Лига
Футбол мяч бутсы спорт Фото: Facebook
Футбол мяч бутсы спорт Фото: Facebook

В Украине уже официально можно проводить спортивные соревнования. Правда, пока без зрителей. Поэтому украинская футбольная жизнь будет оживать в следующие недели. Старт завершающей части сезона 2019/20 запланирован на 30 мая, а его финал — на 25 июля. Так сказано в новый проект календаря, сообщает "Спортарена".

Рестарт сезона по-прежнему состоится 30 мая. Изначально планировалось, что сезон закончится 13 июля, но команды выступили против такой плотности игр и последний тур перенесли на 19 июля.

Полуфинальные матчи Кубка Украины по новому варианту проекта календаря планируется провести 24 июня, а финал Кубка — 25 июля.

В середине лета команду будут разбираться, кто сыграет Лиге Европы. Если проект календаря примут, то матчи плей-офф проведут 29 июля и 1 августа.

Календарь оставшейся части Favbet Лиги выглядит так:

  • 30 мая 24-й тур
  • 6 июня 25-й тур
  • 13 июня 26-й тур
  • 20 июня 27-й тур
  • 27 июня 28-й тур
  • 4 июля 29-й тур
  • 11 июля 30-й тур
  • 15 июля 31-й тур
  • 19 июля 32-й тур

После утверждения проекта календаря клубами УПЛ его еще предстоит окончательно подтвердить с помощью исполнительного комитета УАФ.

Как сообщали Українськi Новини, в марте все футбольные матчи в Украине приостановили из-за эпидемии коронавируса.

Решение о возобновлении футбольного сезона было принято только 14 мая.

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