Первый матч 30 мая и финал Кубка 25 июля. Клубы Favbet получили новый проект календаря

В Украине уже официально можно проводить спортивные соревнования. Правда, пока без зрителей. Поэтому украинская футбольная жизнь будет оживать в следующие недели. Старт завершающей части сезона 2019\/20 запланирован на 30 мая, а его финал — на 25 июля. Так сказано в новый проект календаря, сообщает "Спортарена". Рестарт сезона по-прежнему состоится 30 мая. Изначально планировалось, что сезон закончится 13 июля, но команды выступили против такой плотности игр и последний тур перенесли на 19 июля. Полуфинальные матчи Кубка Украины по новому варианту проекта календаря планируется провести 24 июня, а финал Кубка — 25 июля. В середине лета команду будут разбираться, кто сыграет Лиге Европы. Если проект календаря примут, то матчи плей-офф проведут 29 июля и 1 августа. Календарь оставшейся части Favbet Лиги выглядит так: 30 мая 24-й тур 6 июня 25-й тур 13 июня 26-й тур 20 июня 27-й тур 27 июня 28-й тур 4 июля 29-й тур 11 июля 30-й тур 15 июля 31-й тур 19 июля 32-й тур После утверждения проекта календаря клубами УПЛ его еще предстоит окончательно подтвердить с помощью исполнительного комитета УАФ. Как сообщали Українськi Новини, в марте все футбольные матчи в Украине приостановили из-за эпидемии коронавируса. Решение о возобновлении футбольного сезона было принято только 14 мая.