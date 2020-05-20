Первый матч 30 мая и финал Кубка 25 июля. Клубы Favbet получили новый проект календаря

В Украине уже официально можно проводить спортивные соревнования. Правда, пока без зрителей. Поэтому украинская футбольная жизнь будет оживать в следующие недели. Старт завершающей части сезона 2019/20 запланирован на 30 мая, а его финал — на 25 июля. Так сказано в новый проект календаря, сообщает "Спортарена".

Рестарт сезона по-прежнему состоится 30 мая. Изначально планировалось, что сезон закончится 13 июля, но команды выступили против такой плотности игр и последний тур перенесли на 19 июля.

Полуфинальные матчи Кубка Украины по новому варианту проекта календаря планируется провести 24 июня, а финал Кубка — 25 июля.

В середине лета команду будут разбираться, кто сыграет Лиге Европы. Если проект календаря примут, то матчи плей-офф проведут 29 июля и 1 августа.

Календарь оставшейся части Favbet Лиги выглядит так:

30 мая 24-й тур

6 июня 25-й тур

13 июня 26-й тур

20 июня 27-й тур

27 июня 28-й тур

4 июля 29-й тур

11 июля 30-й тур

15 июля 31-й тур

19 июля 32-й тур

После утверждения проекта календаря клубами УПЛ его еще предстоит окончательно подтвердить с помощью исполнительного комитета УАФ.

Как сообщали Українськi Новини, в марте все футбольные матчи в Украине приостановили из-за эпидемии коронавируса.

Решение о возобновлении футбольного сезона было принято только 14 мая.