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18 мая 2020, понедельник, 12:27 81
Общество 2020-05-18T12:45:01+03:00
Українські Новини
Минздрав планирует разрешить проведение массовых мероприятий на последних этапах выхода из карантина

Минздрав планирует разрешить проведение массовых мероприятий на последних этапах выхода из карантина

Елена Новикова
Минздрав, Карантин, Массовые мероприятия, Продление карантина, карантин в Украине, ослабление карантина
Массовые мероприятия. Фото: pixabay
Массовые мероприятия. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения намерено разрешить проведение массовых мероприятий на последних этапах выхода из карантина, в то время, как до конца карантина осталось 4 дня.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Массовые мероприятия будут открываться одними из последних, поскольку это массовое скопление населения и наибольший риск передачи инфекционной болезни. Поэтому массовые мероприятия будем предлагать открывать на последних этапах выхода из карантина и только при стабилизации эпидемической ситуации", - сказал он.

Он напомнил, что, согласно модели адаптивного карантина, смягчения будут внедряться в тех областях, где будет соответствие тем или иным показателям.

В числе таких показателей - заболеваемость на 100 тыс. населения за последние 7 дней, загруженность коек в области, количество тестирований за последние 7 дней, динамика роста новых случаев заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения намерено разрешить открытие пляжей.

Кроме того, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, карантин продлят и после 22 мая

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