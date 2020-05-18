Минздрав планирует разрешить проведение массовых мероприятий на последних этапах выхода из карантина

Министерство здравоохранения намерено разрешить проведение массовых мероприятий на последних этапах выхода из карантина, в то время, как до конца карантина осталось 4 дня.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Массовые мероприятия будут открываться одними из последних, поскольку это массовое скопление населения и наибольший риск передачи инфекционной болезни. Поэтому массовые мероприятия будем предлагать открывать на последних этапах выхода из карантина и только при стабилизации эпидемической ситуации", - сказал он.

Он напомнил, что, согласно модели адаптивного карантина, смягчения будут внедряться в тех областях, где будет соответствие тем или иным показателям.

В числе таких показателей - заболеваемость на 100 тыс. населения за последние 7 дней, загруженность коек в области, количество тестирований за последние 7 дней, динамика роста новых случаев заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения намерено разрешить открытие пляжей.