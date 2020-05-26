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26 мая 2020, вторник, 14:52 47 Документ
Общество 2020-05-26T14:59:15+03:00
Українські Новини
Минздрав утвердил рекомендации для работы футбольных клубов во время карантина

Минздрав утвердил рекомендации для работы футбольных клубов во время карантина

Ирина Николенко
Минздрав, футбольные клубы, коронавирус в Украине, Рекомендации по коронавирусу
Футбол во время карантина. Фото: Facebook
Футбол во время карантина. Фото: Facebook

После того, как Кабмин утвердил 2 этап ослабления карантина, Министерство здравоохранения 26 мая утвердило временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий во время проведения футбольных матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов. Они будут действовать в период карантина, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передают Українські Новини.

Футбольные матчи можно организовывать в регионах, в которых введен ослабление противоэпидемических мероприятий и отсутствуют дополнительные ограничения на региональном уровне.

В футбольных клубах нужно назначить ответственное лицо, которое будет следить за соблюдением противоэпидемических мероприятий и сообщить о ней главного государственного санитарного врача соответствующего региона.

Нужно проводить температурный скрининг перед каждой тренировкой и каждым матчем всем участникам матча, официальным лицам матча и всех, кто обеспечивает организацию спортивных соревнований.

Лица, у которых обнаружили признаки респираторной болезни или температуру тела более 37,2 С, не допускаются к стадиону.

Лица, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, должны пойти на самоизоляцию или госпитализацию в случае необходимости.

Футбольные клубы организовывают проведение тестирования методом полимеразной цепной реакции членов команды, арбитров, видео-ассистентов арбитража каждые 14 дней.

Одновременно на стадионе может находиться не более 200 человек: не моложе 18 лет и не старше 60.

Во время пребывания в помещении все лица должны соблюдать ограничения –  не более 1 человека на 10 кв. м.

Все должны использовать маски или респираторы, кроме футболистов, главных тренеров, бригады арбитров и видео-ассистентов арбитража, при установке между рабочими местами раздельных экранов.

Нужно обеспечить отсутствие скопления.

Прибытия команд должно быть разнесены во времени.

Клубы-хозяева должны определить маршруты участников в раздевалку и поля так, чтобы минимизировать контакт с посторонними лицами.

Температурный скрининг проводить, чтобы не было скопления людей.

Рабочие места для персонала должны быть на расстоянии минимум 1,5 метра друг от друга.

Выход команд на поле:

  • Без сбора и традиционного выхода.
  • Без сопровождения детей.
  • Без общего построения команды.
  • Без рукопожатий.

Пресс-конференция проводится в виртуальном режиме.

Разрешается пользоваться раздевалками и душевыми лишь небольшим группам лиц с соблюдением дистанции.

Обеспечить на стадионе:

  • Минимальный контакт участников.
  • Наличие спиртосодержащих антисептиков с концентрацией активно действующего вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спиртов для обработки рук перед, или внутри каждого помещения.
  • Дезинфекцию спиртосодержащими веществами поверхностей в раздевалках, медицинских и допинг-комнатах. Дезинфекцию завершить за 1 час до тренировки и 3 часа к матчу.
  • Обработать антисептиками дверные ручки, кнопки лифтов, выключатели каждые 30 мин.
  • Использовать персонализированные бутылки для напитков.

Запрещается:

  • Обмениваться личными вещами.
  • Работа фитнес-баров, спа-зон, предоставление услуг массажа (кроме спортивного разогрева спортсмена).
  • Централизованное питание.

Как сообщали Українські Новини, во время 2 этапа выхода из карантина в Украине разрешили проводить спортивные и религиозные мероприятия. С 1 июня откроются спортзалы и бассейны.

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