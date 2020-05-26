Минздрав утвердил рекомендации для работы футбольных клубов во время карантина

После того, как Кабмин утвердил 2 этап ослабления карантина, Министерство здравоохранения 26 мая утвердило временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий во время проведения футбольных матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов. Они будут действовать в период карантина, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передают Українські Новини. Футбольные матчи можно организовывать в регионах, в которых введен ослабление противоэпидемических мероприятий и отсутствуют дополнительные ограничения на региональном уровне. В футбольных клубах нужно назначить ответственное лицо, которое будет следить за соблюдением противоэпидемических мероприятий и сообщить о ней главного государственного санитарного врача соответствующего региона. Нужно проводить температурный скрининг перед каждой тренировкой и каждым матчем всем участникам матча, официальным лицам матча и всех, кто обеспечивает организацию спортивных соревнований. Лица, у которых обнаружили признаки респираторной болезни или температуру тела более 37,2 С, не допускаются к стадиону. Лица, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, должны пойти на самоизоляцию или госпитализацию в случае необходимости. Футбольные клубы организовывают проведение тестирования методом полимеразной цепной реакции членов команды, арбитров, видео-ассистентов арбитража каждые 14 дней. Одновременно на стадионе может находиться не более 200 человек: не моложе 18 лет и не старше 60. Во время пребывания в помещении все лица должны соблюдать ограничения – не более 1 человека на 10 кв. м. Все должны использовать маски или респираторы, кроме футболистов, главных тренеров, бригады арбитров и видео-ассистентов арбитража, при установке между рабочими местами раздельных экранов. Нужно обеспечить отсутствие скопления. Прибытия команд должно быть разнесены во времени. Клубы-хозяева должны определить маршруты участников в раздевалку и поля так, чтобы минимизировать контакт с посторонними лицами. Температурный скрининг проводить, чтобы не было скопления людей. Рабочие места для персонала должны быть на расстоянии минимум 1,5 метра друг от друга. Выход команд на поле: Без сбора и традиционного выхода. Без сопровождения детей. Без общего построения команды. Без рукопожатий. Пресс-конференция проводится в виртуальном режиме. Разрешается пользоваться раздевалками и душевыми лишь небольшим группам лиц с соблюдением дистанции. Обеспечить на стадионе: Минимальный контакт участников. Наличие спиртосодержащих антисептиков с концентрацией активно действующего вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спиртов для обработки рук перед, или внутри каждого помещения. Дезинфекцию спиртосодержащими веществами поверхностей в раздевалках, медицинских и допинг-комнатах. Дезинфекцию завершить за 1 час до тренировки и 3 часа к матчу. Обработать антисептиками дверные ручки, кнопки лифтов, выключатели каждые 30 мин. Использовать персонализированные бутылки для напитков. Запрещается: Обмениваться личными вещами. Работа фитнес-баров, спа-зон, предоставление услуг массажа (кроме спортивного разогрева спортсмена). Централизованное питание. Как сообщали Українські Новини, во время 2 этапа выхода из карантина в Украине разрешили проводить спортивные и религиозные мероприятия. С 1 июня откроются спортзалы и бассейны.