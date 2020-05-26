У перший день запуску метро пасажири не порушували карантин, — "Київський метрополітен"

Ніхто з пасажирів київського метрополітену не порушив санітарні, епідеміологічні норми 25 травня, в день відновлення його роботи.

Про це Українським Новинам повідомила речник київського метрополітену Наталія Макогон.

"Пасажири дотримувалися норми... попередньо, вчора порушень не було", - сказала вона.

За її словами, інформації про те, що хтось з пасажирів був притягнутий до адміністративної відповідальності немає.

Національна поліція Українським Новинам повідомила, що також не має такої інформації.

Як повідомляли Українські Новини, у київському метро на другий день після відкриття стало більше пасажирів. Пасажири в масках, але дистанції ніхто не притримується.



Також київський метрополітен в перший день роботи був напівпорожній, тому що громадяни столиці свідомо поставилися до свого здоров'я і до закликів користуватися громадським транспортом тільки у разі гострої необхідності.



Тим часом Київська область запустила приміський і внутрішньообласний транспорт. Ціни на проїзд не змінилися, а пасажири сидять в масках.