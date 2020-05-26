У Київській області збільшилася кількість нових випадків коронавірусу. Дані по районах

Кількість хворих коронавірусною інфекцією в Київській області 25 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 21 людини до 1 458, кількість померлих не змінилося і складає 30 чоловік, в той час, як в Києві за добу удвічі збільшилася кількість нових випадків коронавіруса.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 26 травня 2020 року офіційно підтверджені 1 458 випадків захворювання коронавірусом, з них 118 дітей та 255 медичних працівників (дані за весь період). Нових випадків за останню добу - 21. За час пандемії померли 30 осіб", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 399 випадків захворювання коронавірусом (найбільша кількість у Вишневому - 178, у Софіївській Борщагівці - 41 і в Петропавлівській Борщагівці - 31), в Обухівському районі - 235 випадків (найбільша кількість в Обухові - 110 і в Українці - 37).

Також 65 випадків захворювання підтверджено у Броварському районі, 61 - в Бориспільському районі, 41 - у Васильківському, 35 - в Кагарлицькому, 25 - у Київській, по 17 - у Макарівському та Бородянському районах.

При цьому 72 випадки підтверджені в Ірпені, 46 - в Білій Церкві, 44 - в Борисполі, 41 - в Бучі, 39 - у Броварах, 38 - в Кагарлику, 33 - в Коцюбинському, 30 - у Фастові, 27 - у Вишгороді, 25 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 214 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 1 244 осіб.

Одужали 309 осіб (у тому числі 25 дітей).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 4 272 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 52 повідомлення.

Як повідомляли Українські Новини, 24 травня кількість хворих коронавірусом Київської області збільшилась на 18 осіб до 1 437.

Раніше стало відомо, то в Київській області зафіксували спалах коронавірусу в гуртожитку і трьох лікарнях.