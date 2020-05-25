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25 мая 2020, понедельник, 14:16 498
Общество 2020-05-25T15:15:02+03:00
Українські Новини
В Киевской области уменьшилось количество случаев коронавируса. Данные по районам

В Киевской области уменьшилось количество случаев коронавируса. Данные по районам

Валерия Драгомирова
Киевская область, Коронавирус, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 24 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 18 человек до 1 437, количество умерших не изменилось и составляет 30 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 25 мая 2020 года официально подтверждены 1 437 случаев заболевания коронавирусом, из них 116 детей и 247 медицинских работников (данные за весь период). Новых случаев за последние сутки - 18… За время пандемии умерли 30 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 397 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 178, в Софиевской Борщаговке - 41 и в Петропавловской Борщаговке - 31), в Обуховском районе - 235 случаев (наибольшее количество в Обухове - 110 и в Украинке - 37).

Также 66 случаев заболевания подтверждены в Броварском районе, 59 - в Бориспольском районе, 39 - в Васильковском, 35 - в Кагарлыкском, 25 - в Вышгородском, 17 - в Макаровском районе.

 При этом 72 случая подтверждены в Ирпене, 44 - в Борисполе, 40 - в Буче, 38 - в Броварах, 43 - в Белой Церкви, 38 - в Кагарлыке, 33 - в Коцюбинском, 29 - в Фастове, 27 - в Вышгороде, 26 - в Василькове.


 На стационарном лечении находятся 214 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 1 205 человек.

Выздоровели 300 человек (в том числе 25 детей).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4 220 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 30 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве за сутки вдвое упало количество новых случаев коронавируса

Тем временем в Украине количество новых случаев коронавируса падает четвертый день подряд. 

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