В Киевской области уменьшилось количество случаев коронавируса. Данные по районам

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 24 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 18 человек до 1 437, количество умерших не изменилось и составляет 30 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.



"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 25 мая 2020 года официально подтверждены 1 437 случаев заболевания коронавирусом, из них 116 детей и 247 медицинских работников (данные за весь период). Новых случаев за последние сутки - 18… За время пандемии умерли 30 человек", - сказано в нем.



В Киево-Святошинском районе подтверждены 397 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 178, в Софиевской Борщаговке - 41 и в Петропавловской Борщаговке - 31), в Обуховском районе - 235 случаев (наибольшее количество в Обухове - 110 и в Украинке - 37).



Также 66 случаев заболевания подтверждены в Броварском районе, 59 - в Бориспольском районе, 39 - в Васильковском, 35 - в Кагарлыкском, 25 - в Вышгородском, 17 - в Макаровском районе.



При этом 72 случая подтверждены в Ирпене, 44 - в Борисполе, 40 - в Буче, 38 - в Броварах, 43 - в Белой Церкви, 38 - в Кагарлыке, 33 - в Коцюбинском, 29 - в Фастове, 27 - в Вышгороде, 26 - в Василькове.



На стационарном лечении находятся 214 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 1 205 человек.



Выздоровели 300 человек (в том числе 25 детей).



С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4 220 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 30 сообщений.



Как сообщали Українськi Новини, в Киеве за сутки вдвое упало количество новых случаев коронавируса.



Тем временем в Украине количество новых случаев коронавируса падает четвертый день подряд.