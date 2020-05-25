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25 мая 2020, понедельник, 19:40 88
Общество 2020-05-25T20:09:13+03:00
Українські Новини
В Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии и трех больницах

В Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии и трех больницах

Елена Новикова
Коронавирус, Вспышка коронавируса, Коронавирус в Киевской области, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

После вспышки COVID-19 в пансионате для престарелых в Киевской области болезнь зафиксировали в общежитии города Переяслав и в трех больницах.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации в Facebook.

Так, сообщается, что инфицированного обнаружили случайно. После того, как его прооперировали в результате бытовой политравмы, ему сделали ПЦР-тест, который показал наличие коронавирусной инфекции.

"Уже установлен круг контактных лиц, которым делают необходимые анализы. По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить состояние обсервации", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в связи с выявлением заболевших коронавирусом, в области прекратили госпитализацию Бородянская и Мироновская центральные районные больницы, а Тетиевская ЦРБ прекратила прием реанимационных больных.

В то же время, возобновила свою работу Васильковская центральная районная больница, а эпидемическое состояние в общежитиях Киевской области, где ранее нашли COVID-19, постепенно стабилизируется.

"Сегодня получили положительную новость про эпидемическое состояние в общежитии города Украинка, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса. Согласно повторным анализам, в этом общежитии людей с этой болезнью нет. А значит, больше нет нужды в обсервации местных жителей. Аналогичная ситуация в общежитии Петропавловской Борщаговки. И планируем сегодня снять пост в общежитии Вишневого", - отметил и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области уменьшилось количество новых случаев коронавируса.

Также с 26 мая Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки.

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В Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии и трех больницах
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