Гривня "завмерла" на міжбанку. Курс гривні в понеділок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 16 копійок в понеділок зберігся на 26,88 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,84-26,88 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,88-26,90 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,86-26,88 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,22% з 23,74 UAH/USD до 26,88 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 26 травня, на 12,56 коп. до 26,8729 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що в понеділок, 25 травня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 22 травня на 8,51 коп. до 27,0009 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,27 коп. до 26,6848 UAH/USD.

Також міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку після того, як рада НБУ також розкритикував валютно-курсову політику правління Нацбанку.