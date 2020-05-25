В начале недели доллар подскочил, а евро начал падать. Курс валют на 25 мая

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 22 мая на 8,51 коп. до 27,0009 UAH/USD, курс покупки повысился на 6,27 коп. до 26,6848 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс покупки евро понизился на 1,99 коп. до 28,8561 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,05 коп. до 29,4391 UAH/EUR. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,6848 27,0009 28,8561 29,4391 3,21 3,81 Максимальный 26,8000 27,3000 29,0500 29,7500 3,60 5,00 Минимальный 26,4500 26,7500 28,4000 29,2000 2,30 3,65

Как сообщали Українські Новини, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка после того, как совет НБУ также раскритиковал валютно-курсовую политику правления Нацбанка.

В пятницу курс гривны на межбанковском валютном рынке снижался третий день подряд.

А с 15 по 22 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD после семинедельного падения.