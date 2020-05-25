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25 мая 2020, понедельник, 13:33 2656
Экономика 2020-05-25T14:08:58+03:00
Українські Новини
НБУ обвалил гривну. Курс нацвалюты на 26 мая

НБУ обвалил гривну. Курс нацвалюты на 26 мая

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара
Курс гривны
Курс гривны

Пока доллар продолжает расти, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 26 мая, на 12,56 коп. до 26,8729 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 25 мая, на 3,54 коп. до 26,7473 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 22 мая на 8,51 коп. до 27,0009 UAH/USD, курс покупки повысился на 6,27 коп. до 26,6848 UAH/USD.

Также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка после того, как совет НБУ также раскритиковал валютно-курсовую политику правления Нацбанка.

Кроме того, с 15 по 22 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD после семинедельного падения.

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