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25 травня 2020, понеділок, 17:15 15
Медицина 2020-05-25T19:15:03+03:00
Українські Новини
Лікарні зобов'язали закупити засоби захисту проти коронавірусу на 3 місяці вперед

Лікарні зобов'язали закупити засоби захисту проти коронавірусу на 3 місяці вперед

Ирина Николенко
Денис Шмигаль, коронавірус в Україні, медичні маски, Засоби індивідуального захисту
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як в Україні 24 травня зафіксували 259 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що забезпеченість лікарень засобами індивідуального захисту повинна формуватися з розрахунку на 3 місяці. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Необхідно чітко визначити, що забезпеченість засобами індивідуального захисту повинна бути з розрахунку на три місяці. Хочемо зараз сформувати такий запас в лікарнях першої хвилі", – повідомив Шмигаль.

Також він дав доручення Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства надати перелік виробників засобів індивідуального захисту, ліків і устаткування.

Вимоги до виробників даної продукції повинні бути уніфіковані.

Крім того, Шмигаль дав протокольне доручення організувати роботу лабораторій, які зможуть сертифікувати засоби індивідуального захисту.

Наголошується, що пріоритетом у державних закупівлях засобів боротьби з коронавірусною інфекцією повинна бути локалізація, тобто в першу чергу повинні закуповуватися товари українського виробництва.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов поінформував, що 26 травня планується розпочати процедуру закупівлі засобів індивідуального захисту з використанням системи ProZorro.

На закупівлю виділено близько 3 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства мають намір рекомендувати Кабміну експортувати засоби індивідуального захисту з 1 червня.

24 травня в лікарні госпіталізували 77 хворих з коронавірусною інфекцією.

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