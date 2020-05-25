В воскресенье количество госпитализированных с коронавирусом упала на 75% по сравнению з предыдущим днем

В то время, как в Украине за прошедшие сутки обнаружили 259 случаев заражения коронавирусом, 24 мая были госпитализированы 77 больных коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

Среди 259 человек, у которых 24 мая была подтверждена коронавирусная инфекция, 16 детей и 43 медработника.

"Были госпитализированы 77 человек", – сообщил Максим Степанов

Всего с начала эпидемии заболели 1 546 детей и 4 112 медработников.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 6 620 пациентам, 763 из которых медработники и 262 – дети.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 256 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 1 ребенок и 22 медработника.

На амбулаторном лечении оставались 14 625 пациентов, из них 3 349 медработников и 1 284 ребенка.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 23 мая, в Украине зафиксировали 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего заболевших около 21 тысячи.

В Минздраве считают, что после пятого этапа выхода из карантина, ограничения могут остаться.