Іспити для студентів-медиків та інтернів перенесли через карантин

Іспити для студентів медичних навчальних закладів та інтернів відтермінували у зв'язку з карантином, який продовжили до 22 травня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) та ліцензійні інтегровані іспити "Крок" будуть проведені в терміни, які залежатимуть від ослаблення урядом карантинних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Зараз Центр тестування розробляє сценарії, які допоможуть скласти іспити в оптимальні терміни", - сказано в ньому.



Зазначається, що орієнтовно іспити "Крок" відбудуться в червні, перший етап ЄДКІ - у вересні.



При цьому студентам та інтернам, які через карантинні обмеження (наприклад, обмеження авіасполучення) не зможуть скласти іспити, буде надано можливість додаткової здачі.

Як повідомляли Українські Новини, навчальний рік в Україні буде завершено дистанційно.



Також в Міносвіти роз'яснили абітурієнтам процедуру подачі документів у ВНЗ.