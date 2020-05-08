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08 травня 2020, пʼятниця, 16:58 4
Суспільство 2020-05-08T17:15:01+03:00
Українські Новини
Іспити для студентів-медиків та інтернів перенесли через карантин

Іспити для студентів-медиків та інтернів перенесли через карантин

Валерия Драгомирова
Карантин, Студенти-медики, Іспити, Інтерни
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

Іспити для студентів медичних навчальних закладів та інтернів відтермінували у зв'язку з карантином, який продовжили до 22 травня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) та ліцензійні інтегровані іспити "Крок" будуть проведені в терміни, які залежатимуть від ослаблення урядом карантинних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Зараз Центр тестування розробляє сценарії, які допоможуть скласти іспити в оптимальні терміни", - сказано в ньому.


Зазначається, що орієнтовно іспити "Крок" відбудуться в червні, перший етап ЄДКІ - у вересні.

При цьому студентам та інтернам, які через карантинні обмеження (наприклад, обмеження авіасполучення) не зможуть скласти іспити, буде надано можливість додаткової здачі.

Як повідомляли Українські Новини, навчальний рік в Україні буде завершено дистанційно.

Також в Міносвіти роз'яснили абітурієнтам процедуру подачі документів у ВНЗ.

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