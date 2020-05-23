МОЗ назвало дати іспитів для студентів-медиків та інтернів

Іспити для студентів-медиків та інтернів відбудуться у 2-й половині червня в той час, як більше тисячі студентів-медиків заповнили анкети для допомоги в боротьбі з коронавірусом.

Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передають Українські Новини.

"Ліцензовані іспити "Крок" для студентів-медиків та інтернів відбудуться у другій половині червня", - сказала вона.

Також заступник міністра повідомила, що у зв'язку з карантином перенесена атестація на підтвердження чи присвоєння кваліфікаційних категорій для медиків.

У зв'язку з цим продовжено термін дії атестацій для тих медпрацівників, які повинні були підтверджувати категорію.

Крім того, всім медпрацівникам, які працюють з хворими коронавирусной інфекцією, буде додатково нараховано 50 балів при отриманні категорії.

Як повідомляли Українські Новини, іспити для студентів-медиків та інтернів були відстрочені у зв'язку з карантином.

Тим часом, МОЗ затвердило рекомендації для проведення ЗНО в умовах карантину.