300%-ву надбавку медикам в повному обсязі виплатили тільки в Полтавській області

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що тільки Полтавська область у повному обсязі виплатила обіцяну 300%-ву надбавку медикам.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми отримали інформацію станом на 8 травня щодо виплати надбавок за березень. Вона невтішна. Я буду доповідати прем'єр-міністру і Президенту особливо по окремих областях. Єдина область, яка виплатила в повному обсязі - це саме Полтавська область. У середньому вони сплатили кожному медпрацівникові, який працював з COVID, близько 21 тис. гривень. Це саме ті 300%, які вони і повинні були виплатити", - сказав він.

Степанов зазначив, що справу з виплатою надбавок буде доведено до кінця.

Раніше повідомляли, що фельдшери і водії швидкої допомоги отримають триразове збільшення зарплати.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві на доплати медикам виділили майже 900 млн гривень. Доплати отримають всі медики столиці, в тому числі і працівники "швидкої допомоги".

Міністерство охорони здоров'я України визначило перелік посад медичних працівників, які будуть лікувати пацієнтів з коронавірусом і які отримають доплати.