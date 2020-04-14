Больше тысячи студентов-медиков заполнили анкеты для помощи в борьбе с коронавирусом

Около 1,1 тыс. студентов медицинских университетов заполнили анкеты на привлечение к борьбе с коронавирусом. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "Есть соответствующая анкета, которую могут заполнять студенты. На сегодняшний день количество заполненных анкет от наших студентов уже около 1 100", - сказал он. Степанов подчеркнул, что студенты привлекаются не для предоставления медпомощи, а для организационно-технической работы. Также министр отметил, что Минздрав следит за ситуацией с заполнением больниц необходимым для борьбы с коронавирусом персоналом. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, в отделениях интенсивной терапии хватит мест лишь на 3,5 тыс. больных коронавирусом. Также Рада создала в госбюджете-2020 фонд борьбы с коронавирусом.