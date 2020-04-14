Больше тысячи студентов-медиков заполнили анкеты для помощи в борьбе с коронавирусом

Около 1,1 тыс. студентов медицинских университетов заполнили анкеты на привлечение к борьбе с коронавирусом.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Есть соответствующая анкета, которую могут заполнять студенты. На сегодняшний день количество заполненных анкет от наших студентов уже около 1 100", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что студенты привлекаются не для предоставления медпомощи, а для организационно-технической работы.

Также министр отметил, что Минздрав следит за ситуацией с заполнением больниц необходимым для борьбы с коронавирусом персоналом.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, в отделениях интенсивной терапии хватит мест лишь на 3,5 тыс. больных коронавирусом.

Также Рада создала в госбюджете-2020 фонд борьбы с коронавирусом.