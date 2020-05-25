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25 травня 2020, понеділок, 16:48 5
Суспільство 2020-05-25T17:00:02+03:00
Українські Новини
У Дніпрі відновили роботу метрополітену

У Дніпрі відновили роботу метрополітену

Елена Новикова
Метро, Карантин, Дніпро, Метрополітен, карантин у Дніпрі
Метро. Фото: pixabay
Метро. Фото: pixabay

Дніпро відновив роботу метрополітену в понеділок з 15:00, в той час, як Київське і Харківське метро відновило роботу 25 травня о 5:30.

Про це мер Дніпра Борис Філатов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Метро запускаємо сьогодні в 15:00", - написав він.

Вхід і пересування по території метрополітену дозволяється у захисній масці або респіраторі, також слід дотримуватися дистанції.

Він зазначив, що громадський транспорт також повертається до нормального режиму і спецквитки вже не потрібні.

Крім цього, він підкреслив, що з 27 травня почнуть працювати дитячі садки в Дніпропетровську і Дніпропетровській області.

Як повідомляли Українські Новини, раніше опублікували рекомендації щодо роботи метрополітену у період карантину.

Також повідомлялося про те, як платити за проїзд після запуску метро.

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