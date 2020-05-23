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23 мая 2020, суббота, 14:59 248
Общество 2020-05-23T15:15:01+03:00
Українські Новини
Как будет работать киевское метро в период карантина. В КГГА опубликовали требования

Как будет работать киевское метро в период карантина. В КГГА опубликовали требования

Елена Новикова
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Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен", который готовится к открытию 25 мая, должен обеспечить расстояния между пассажирами не менее 1,5 м в очередях в кассы и к терминалам самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций.

Об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации №47, опубликованном на сайте Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Требования к метрополитену: обеспечить соблюдение санитарных расстояний (не менее 1,5 метров) между пассажирами в очередях в кассы и терминалы самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций метрополитена", - говорится в распоряжении.

Также от метрополитена требуется каждые 3 часа в салонах транспортных средств проводить дезинфекцию, вагоны метрополитена дезинфицировать во время захода поездов в электродепо и на пункты технического обслуживания, также дезинфекция должна осуществляться каждые 3 часа в помещениях станций для пассажиров, на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена (обязательно - перед открытием станций метро).

В метрополитене должен быть обеспечен санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций.

В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания необходимо проводить температурный скрининг.

Не разрешено допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 градуса или с признаками инфекционного заболевания.

Ранее Українськi Новини сообщали о том, как платить за проезд после запуска метро.

Также в Киеве с 1 июня откроются детсады и школы для 11-х классов.

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