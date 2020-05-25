Зеленський попросив Ізраїль про гумпомощи для боротьби з коронавірусом

Президент Володимир Зеленський закликає Ізраїль надати Україні гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом після того, як Україна передала Італії дві партії гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху... Сторони обговорили напрямки подальшої співпраці та домовились об'єднати зусилля двох держав у боротьбі з пандемією COVID-19", - сказано в ньому.

Зеленський зазначив, що Ізраїль є прикладом ефективної боротьби з пандемією і завжди був надійним другом і партнером України.

"Був би вдячний вашому уряду за надання гуманітарної допомоги, а також за обмін передовим досвідом у боротьбі з коронавірусом", - сказав Зеленський.

Згідно з повідомленням, Нетаньяху також відзначив дружні відносини двох держав і пообіцяв, що ізраїльський уряд розгляне запит України.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабмін виділив 10 млн гривень на гуманітарну допомогу Албанії.

Крім того, ОАЕ отправят Україні гумдопомогу для боротьби з коронавірусом.