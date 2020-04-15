підписатися на розсилку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
15 квітня 2020, середа, 13:27 26
Зовнішня політика 2020-04-15T13:43:35+03:00
Українські Новини
Україна передали Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом

Україна передали Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, допомога Італії, антисептики

Після того, як 8 квітня Україна відправила в Італію 5 тонн спеціальних санитайзеров для дезінфекції лікарень і рук медичних працівників, Україна передали Італії другу партію гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

"Для боротьби з коронавирусной інфекцією Україна передала Італії другу партію гуманітарної допомоги. 15 квітня на світанку вантаж з дезинфікуючою рідиною вилетів у Рим", - сказано в ньому.

Наголошується, що гуманітарну допомогу в Італійську Республіку Міністерство внутрішніх справ направляє згідно з указом Президента Володимира Зеленського від 3 квітня № 129 та розпорядженням Кабінету Міністрів від 6 квітня № 381-р

Вантаж супроводжують співробітники ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, Об'єднані Арабські Емірати відправлять Україні 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом.

Раніше Офіс Президента і Кабінет Міністрів не змогли відповісти на питання про вартості регулярних поставок через кордон, переважно з Китаю, медичних засобів для протидії коронавирусу.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Covid-19 допомога Італії антисептики

В Україні за день майже 400 нових випадків коронавірусу. Кількість заражених наближається до 4 тисяч
Криклій розповів, коли в Україні знову запрацює громадський транспорт
Новини
Без оголошення карантину в Україні було б 17 тис. хворих на коронавірус, — МОЗ 14:08
У Києві обдзвонюють людей на самоізоляції. Вже здійснили 4,7 тис. дзвінків 13:55
НБУ різко обвалив гривню. Курс нацвалюти на 16 квітня 13:30
Гумдопомога Італії Фото: ДСНС
Україна передали Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
В Україні оголошено передплатну кампанію на поштову доставку преси на ІІ півріччя 2020 року 13:19
більше новин
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Поліція склала 6 тис. адмінпротоколів про порушення правил карантину. Де найчастіше порушують 20:48
У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край" 18:10
Рада розблокувала ринок землі 16:16
Рада урізала фінансування субсидій 18:23
більше новин
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Забруднене повітря з Чорнобиля рухається через Київ 08:30
Доступ усіх до лікування у "Феофанії": як ДУСя виконала доручення Зеленського 11:14 Документ
Затримання на хабарі.
СБУ підозрює першого заступника Кличка у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника, - джерело 20:56
Від коронавірусу помер 42-річний монах Почаївської лаври 13:00
більше новин
Сьогодні 35-й день карантину. До його закінчення залишилося 9 днів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok