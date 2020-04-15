Україна передали Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом

Після того, як 8 квітня Україна відправила в Італію 5 тонн спеціальних санитайзеров для дезінфекції лікарень і рук медичних працівників, Україна передали Італії другу партію гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

"Для боротьби з коронавирусной інфекцією Україна передала Італії другу партію гуманітарної допомоги. 15 квітня на світанку вантаж з дезинфікуючою рідиною вилетів у Рим", - сказано в ньому.

Наголошується, що гуманітарну допомогу в Італійську Республіку Міністерство внутрішніх справ направляє згідно з указом Президента Володимира Зеленського від 3 квітня № 129 та розпорядженням Кабінету Міністрів від 6 квітня № 381-р

Вантаж супроводжують співробітники ДСНС.

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Як повідомляли Українські Новини, Об'єднані Арабські Емірати відправлять Україні 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом.

Раніше Офіс Президента і Кабінет Міністрів не змогли відповісти на питання про вартості регулярних поставок через кордон, переважно з Китаю, медичних засобів для протидії коронавирусу.