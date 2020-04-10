ОАЕ відправлять Україні гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом

Об'єднані Арабські Емірати відправлять Україні 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом, яким в Україні заразилися 2 203 людини.

Про це повідомив міністр закордонних Справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передають Українські Новини.

"Зараз в ОАЕ готується літак, який привезе в Україну 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом", - сказав він.

Серед медичного вантажу будуть захисні комбінезони, медичні халати, рукавички, маски, бахіли і антисептики.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента і Кабінет Міністрів не змогли відповісти на питання про вартість регулярних поставок з-за кордону, переважно з Китаю, медичних засобів для протидії коронавирусу.

Раніше повідомлялося про те, що Україна відправила в Італію бригаду з 20 медиків та медичні спиртові дезінфектори в рамках надання гуманітарної допомоги Італії для боротьби з коронавірусом.

Також повідомлялося про те, де в Києві можна купити антисептики і маски. Вони є в наявності в аптеках чотирьох мереж.