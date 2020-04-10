підписатися на розсилку
27.05 27.5
29.3 30.05
˟
ONLINE
10.04.20 11:00 Видеоконференция NAI Ukraine: "Результаты 2019 и прогнозы развития рынка недвижимости на 2020"

10 квітня 2020, пʼятниця, 10:32 12
Зовнішня політика 2020-04-10T12:30:04+03:00
Українські Новини
ОАЕ відправлять Україні гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом

ОАЕ відправлять Україні гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом

Елена Новикова
Гуманітарна допомога, Коронавірус, коронавірус в Україні, Медичні засоби
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Об'єднані Арабські Емірати відправлять Україні 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом, яким в Україні заразилися 2 203 людини.

Про це повідомив міністр закордонних Справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передають Українські Новини.

"Зараз в ОАЕ готується літак, який привезе в Україну 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом", - сказав він.

Серед медичного вантажу будуть захисні комбінезони, медичні халати, рукавички, маски, бахіли і антисептики.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента і Кабінет Міністрів не змогли відповісти на питання про вартість регулярних поставок з-за кордону, переважно з Китаю, медичних засобів для протидії коронавирусу.

Раніше повідомлялося про те, що Україна відправила в Італію бригаду з 20 медиків та медичні спиртові дезінфектори в рамках надання гуманітарної допомоги Італії для боротьби з коронавірусом.

Також повідомлялося про те, де в Києві можна купити антисептики і маски. Вони є в наявності в аптеках чотирьох мереж.

Більше новин про: Гуманітарна допомога Коронавірус коронавірус в Україні Медичні засоби

"Нова пошта" відправила до Полтави та Чернівців че...
МОЗ змінив прогноз піку захворюваності на коронаві...
В Україні за добу 311 нових випадків коронавірусу....
У владі нікому не відомо, хто і скільки платить за...
В Україні за добу 311 нових випадків коронавірусу. Всього вже понад 2 тис. інфікованих
Сьогодні 30-й день карантину. Що не можна робити
Новини
Клієнти "Закарпатгазу" сплатили 52% наданих послуг з доставки газу 12:50 Прес-реліз
Тести на коронавірус. Фото: facebook.com/ОП
Кличко розповів, що робити киянам, яким відмовили у тестуванні на коронавірус 12:48
У Києві на вихідних посилять контроль за дотриманням карантину, - Кличко 12:39
Чи можуть кияни самостійно зробити тест на коронавірус. Роз'яснення Кличка 12:30
ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" спростив для клієнтів доступ до Особистого кабінету на 104.ua 12:28 Прес-реліз
більше новин
Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень 21:22 Інфографіка
Онлайн-урок історії України під час карантину: Переплутали імператорів, захопили Болгарію 21:17 Відео
Українські нардепи та чиновники повинні лікуватися виключно в Україні, – Світлична 18:12
"Слуга" Нагорняк закликає до повного перезавантаження керівництва енергетичної галузі, - ЗМІ 15:11
Євген Бамбізов спростував інформацію про те, що ексміністр фінансів Уманський запрошував його очолити Податкову службу 08:45
більше новин
"Укрводоканалекологія" має намір звернутися до НКРЕКП з вимогою вивчити причини зростання цін на електроенергію 19:21
Кількість випадків коронавірусу в Україні наближається до двох тисяч 09:35 Інфографіка
Венедіктова відкрила проти Порошенка справу за конкурсом суддів ВС, який сама програла 15:28
Сьогодні 29-й день карантину: деяким пенсіонерам дозволили виходити, а хімчисткам і будматеріалам працювати 08:20
До аптек, в яких немає масок, будуть застосовувати заходи, — Офіс Президента 15:09
більше новин
У світі зареєстрували 1,6 млн заражених коронавірусом. Дані на 10 квітня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok