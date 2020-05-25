Напівпорожнє метро і люди в масках: що пишуть у соцмережах про перший день роботи київського метро

Після того, як ще 17 березня київський метрополітен закрили на карантин, з сьогоднішнього дня, 25 травня, в Києві знову запустили метро. Попри побоювання влади, сьогодні вранці вагони метро поїхали напівпорожніми, а затори на дорогах столиці не зменшилися. Користувачі соціальних мереж також відзначають малу кільекість людей. "Секрет порожнього метро закриті приміські маршрути. Ось і вся фішка", - поділилася своїм спостереженням Ксенія Призіглей. Пост Facebook\/Ксенії Призиглей Водночас в коментарях наголошують, що це не єдиний фактор порожнього метро в Києві в перший день після поновлення роботи. Коментарі під постом "Ще три місяці тому в метро дивними мені здавалися люди в масках, тепер - без. Так і живемо))" - зауважив Олександр Децик. Пост Facebook\/Олександр Децик "НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ПРИМІСЬКЕ СПОЛУЧЕННЯ АААА. МЕТРО ПУСТЕ, НІКОГО НЕМАЄ. Тепер доведено - 90% пасажирів метрополітену приїжджають з Бучі та Ірпеня", - написав у Twitter користувач під ніком Пиндык. "Я в МЕТРО!!! Всі в масках, температуру не скринят, рукавички не обов'язкові, людей мало", - написав Олександр Гончаров, додавши в коментарях, що вхід вільний. Всі в масках, нікого не затримують, людей дуже мало. Пост Facebook\/Олександр Гончаров Коментар Facebook\/Олександр Гончаров "Після кількох днів повного транспортного колапсу працює метро вже як маленький шматок щастя", - написав Павло Клімкін в Twitter. Twitter\/Павло Клімкін Як повідомляли Українські Новини, з відкриттям метро в Києві ранкові пробки не слабшають. Тим часом, з завтрашнього дня Київська область відновлює пасажирські автоперевезення.