підписатися на розсилку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
25 травня 2020, понеділок, 12:56 16
Суспільство 2020-05-25T14:30:03+03:00
Українські Новини
Напівпорожнє метро і люди в масках: що пишуть у соцмережах про перший день роботи київського метро

Напівпорожнє метро і люди в масках: що пишуть у соцмережах про перший день роботи київського метро

Ярина Вацяк
Метро, Київський метрополітен, Реакція соцмереж, Відкриття метро
Метро в Києві 25 травня
Метро в Києві 25 травня

Після того, як ще 17 березня київський метрополітен закрили на карантин, з сьогоднішнього дня, 25 травня, в Києві знову запустили метро.

Попри побоювання влади, сьогодні вранці вагони метро поїхали напівпорожніми, а затори на дорогах столиці не зменшилися. Користувачі соціальних мереж також відзначають малу кільекість людей.

"Секрет порожнього метро закриті приміські маршрути. Ось і вся фішка", - поділилася своїм спостереженням Ксенія Призіглей.

Пост Facebook/Ксенії ПризиглейПост Facebook/Ксенії Призиглей

Водночас в коментарях наголошують, що це не єдиний фактор порожнього метро в Києві в перший день після поновлення роботи.

Коментарі під постомКоментарі під постом

"Ще три місяці тому в метро дивними мені здавалися люди в масках, тепер - без. Так і живемо))" - зауважив Олександр Децик.

Пост Facebook/Олександр ДецикПост Facebook/Олександр Децик

"НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ПРИМІСЬКЕ СПОЛУЧЕННЯ АААА. МЕТРО ПУСТЕ, НІКОГО НЕМАЄ. Тепер доведено - 90% пасажирів метрополітену приїжджають з Бучі та Ірпеня", - написав у Twitter користувач під ніком Пиндык.

"Я в МЕТРО!!! Всі в масках, температуру не скринят, рукавички не обов'язкові, людей мало", - написав Олександр Гончаров, додавши в коментарях, що вхід вільний. Всі в масках, нікого не затримують, людей дуже мало.

Пост Facebook/Олександр ГончаровПост Facebook/Олександр Гончаров

Коментар Facebook/Олександр ГончаровКоментар Facebook/Олександр Гончаров

"Після кількох днів повного транспортного колапсу працює метро вже як маленький шматок щастя", - написав Павло Клімкін в Twitter.

 

Twitter/Павло КлімкінTwitter/Павло Клімкін

Як повідомляли Українські Новини, з відкриттям метро в Києві ранкові пробки не слабшають.

Тим часом, з завтрашнього дня Київська область відновлює пасажирські автоперевезення.

 

 

Більше новин про: Метро Київський метрополітен Реакція соцмереж Відкриття метро

З відкриттям метро в Києві ранкові пробки не слабш...
У мережі тролять депутата Брагара, що запропонував...
Київське метро відновило роботу. Перші фото...
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим,...
В Україні кількість нових випадків коронавірусу падає четвертий день поспіль
"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промспоживачів майже на 21% на червень
Новини
Баканов назвав маніпуляцією інформацію про управління ним іспанською фірмою 14:47
АМКУ визнав правомірними дії тендерного комітету "Укрзалізниці" при закупівлі мастил 14:39
Аеропорт
Якщо держава не втрутиться, аеропорт "Київ" може не пережити кризу, - гендиректор "МАСТЕР-АВІА" 14:39 Фото
У Київській області зменшилася кількість випадків коронавірусу. Дані по районах 14:31
Затримки виплат виробникам "зеленої" електроенергії зросли до 90% - Українська асоціація відновлюваної енергетики 14:25
більше новин
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського. Фото
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського: скандують "Бубочка, виходь" і "Ганьба" 16:24
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Громадські організації заявили про дискредитації реформи державного архітектурно-будівельного контролю 09:01
Затримки виплат виробникам "зеленої" електроенергії зросли до 90% - Українська асоціація відновлюваної енергетики 14:25
більше новин
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Метро. Фото: УП
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає 08:34
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Київське метро відновило роботу. Перші фото 10:39
Невідомі побили кастетом заступника головлікаря Інституту раку біля входу в лікарню 13:35
більше новин
З відкриттям метро в Києві ранкові пробки не слабшають. Де найбільш завантажені дороги
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok