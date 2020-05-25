Напівпорожнє метро і люди в масках: що пишуть у соцмережах про перший день роботи київського метро

Попри побоювання влади, сьогодні вранці вагони метро поїхали напівпорожніми, а затори на дорогах столиці не зменшилися. Користувачі соціальних мереж також відзначають малу кільекість людей.

"Секрет порожнього метро закриті приміські маршрути. Ось і вся фішка", - поділилася своїм спостереженням Ксенія Призіглей.

Пост Facebook/Ксенії Призиглей

Водночас в коментарях наголошують, що це не єдиний фактор порожнього метро в Києві в перший день після поновлення роботи.

Коментарі під постом

"Ще три місяці тому в метро дивними мені здавалися люди в масках, тепер - без. Так і живемо))" - зауважив Олександр Децик.

Пост Facebook/Олександр Децик

"НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ПРИМІСЬКЕ СПОЛУЧЕННЯ АААА. МЕТРО ПУСТЕ, НІКОГО НЕМАЄ. Тепер доведено - 90% пасажирів метрополітену приїжджають з Бучі та Ірпеня", - написав у Twitter користувач під ніком Пиндык.

"Я в МЕТРО!!! Всі в масках, температуру не скринят, рукавички не обов'язкові, людей мало", - написав Олександр Гончаров, додавши в коментарях, що вхід вільний. Всі в масках, нікого не затримують, людей дуже мало.

Пост Facebook/Олександр Гончаров

Коментар Facebook/Олександр Гончаров

"Після кількох днів повного транспортного колапсу працює метро вже як маленький шматок щастя", - написав Павло Клімкін в Twitter.

Twitter/Павло Клімкін

Як повідомляли Українські Новини, з відкриттям метро в Києві ранкові пробки не слабшають.

Тим часом, з завтрашнього дня Київська область відновлює пасажирські автоперевезення.